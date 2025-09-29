La vendimia avanza con 168 millones y 111 localidades ya cerradas por el Consejo Regulador Las entradas de uva blanca alcanzan ya los 31 millones de kilos de uva

La vendimia continúa avanzado y ya son casi 170 los millones de kilos de uva que se están elaborando en las bodegas de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja. Mientras, el Consejo Regulador continúa cerrando localidades para la vendimia normal (111 de las 144), después de que el pasado 25 de septiembre lo hiciera en el conjunto de la DOCa para las variedades blancas.

El cierre no implica que no se pueda seguir vendimiando, sino que se debe informar previamente al Consejo Regulador por teléfono (941 500400) o por WhatsApp (WhatsApp) para poder continuar recogiendo uvas. Asimismo, una vez cerrada una localidad en concreto el pesaje de los remolques debe hacerse en origen y destino y delante de un vigilante del Consejo Regulador.

Kilos por zonas

En cuando a la cantidad de uva, a fecha de ayer, el informe diario de arrastres situaba la cantidad en 168,43 millones de kilos de uva, de los que algo más de 31 son de variedades blancas. Se esperaba una cosecha muy corta pero siguen aumentado los kilos, cuando las últimas noches tan frescas animan además a esperar.

Según la estadística del Consejo Regulador, 72 millones de kilos se llevan recolectados en bodegas de La Rioja Alta (el diario de arrastres no mide la producción de uva por zonas, sino las recepciones), 56,7 millones han entrado en instalaciones de Rioja Oriental y 39,4 millones en bodegas de Rioja Alavesa. En cuanto al blanco, 15 millones han entrado en La Rioja Alta, casi 10 en La Rioja Oriental y 6,43 en bodegas de Rioja Alavesa.