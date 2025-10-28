UAGR: «Peligra el sector vitivinícola y muchas explotaciones ya están en bancarrota» El sindicato solicita reuniones a las asociaciones bodegueras tras la vendimia para reclamar un futuro para la viticultura

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR) ha comenzado a solicitar reuniones a las organizaciones bodegueras de Rioja tras una vendimia que califica de «crítica» para los viticultores: «El sector está en serio peligro y muchas explotaciones vitícolas en bancarrota», indicó Roberto Ruiz-Clavijo, coordinador general del sindicato.

En concreto, UAGR ha solicitado encuentros por separado con el Grupo Rioja, ABC y Bodegas Familiares de Rioja (las principales organizaciones empresariales), así como el Consejo Regulador, la administración regional y la Delegación del Gobierno: «Después de varios años trabajando a pérdidas queremos que nos expliquen cuáles son sus propuestas para que la rentabilidad llegue a las dos partes de la cadena», señaló Ruiz-Clavijo.

La solicitud de los encuentros ha sido una decisión adoptada por la Comisión del VIno del sindicato y llama la atención que, salvo Bodegas Familiares, las organizaciones y las administraciones ya están representadas en el Consejo Regulador, que es donde se han tomado y se toman las decisiones coyunturales y/o estructurales por mayorías. Tampoco en la ronda de encuentros se ha previsto reunirse con otras organizaciones agrarias o de cooperativas que, junto con la UAGR, conforman el sector productor en el Consejo Regulador.

El coordinador sindical del sindicato señaló que «los costes de producción para los viticultores se han disparado desde la pandemia, la rentabilidad del viticultor es nula y lo único que se ha hecho es reducir producción a costa únicamente de los productores. «En los dos últimos años -añadió- ha sido la naturaleza, por sequía y por mildiu y sequía, la que ha regulado el mercado, la oferta y la demanda, haciendo lo que el sector no ha sabido o no ha querido hacer y, de nuevo, a costa exclusiva de los viticultores».

Ruiz-Clavijo aseguró asimismo que «con la regulación del mercado tampoco ha regresado la rentabilidad para los productores y, por ello, queremos saber cuál es el plan de las bodegas y de las administraciones»

Por su parte, Óscar Salazar, presidente del sindicato, denunció que «nada es nuevo en el sector agrario, pero todo está peor cada año, y lo mismo da la ganadería, que el cereal, la fruta, la patata o cualquier otra rama de producción». «Antes unos cultivos compensaban los malos momentos de otros, pero ahora casi todos los huevos están en la misma cesta y la situación es desastrosa«. Salazar advirtió además de que la reforma de la PAC puede ser la puntilla del sector agrario al cambiar »la alimentación por misiles« como prioridad política en Europa.