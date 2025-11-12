Triple premio para el reserva de Murúa en Asia El vino de la añada 2017 logra la Medalla de Oro y los títulos de Tempranillo del Año y Vino de España del Año

Bodegas Murua, perteneciente a Masaveu Bodegas, celebra un importante reconocimiento internacional por el éxito de su Murua Reserva 2017 en el certamen Asia Wine Ratings 2025, donde obtuvo además de Medalla de Oro, dos distinciones de alto prestigio como son Tempranillo del Año y Vino del Año de España.

Asia Wine Ratings es el único concurso vinícola en Asia enfocado exclusivamente en los puntos de venta al por menor, y su jurado está compuesto por expertos del sector: minoristas independientes, distribuidores e importadores de toda la región asiática. Las evaluaciones se realizan bajo un riguroso sistema de puntuación de 100 puntos, considerando tres criterios clave como son la calidad, el valor en cuanto a la relación calidad-precio y el packaging.

Este reconocimiento no solo valida la calidad enológica de este vino elaborado en pleno corazón de Rioja Alavesa, sino también su atractivo comercial y su posicionamiento en los puntos de venta en el continente asiático. Se trata del buque insignia de la bodega, tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales.

Para José Masaveu, director general de Masaveu Bodegas, este triple premio es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo, fundamentado en una viticultura de precisión y respetuosa con el medio ambiente, desarrollada gracias al viñedo propio situado en suelos arcillo-calcáreos que le confieren al vino una gran personalidad. Asimismo, refleja una política de mejora continua, orientada a la excelencia en todos los procesos, tanto en los propios viñedos como en la bodega, y un firme compromiso con la calidad mediante producciones controladas y limitadas.

Este vino tinto elaborado en un 93% con la variedad tempranillo y en un 7% con la variedad graciano Permaneció 20 meses en barricas de roble francés y americano, seguido de un mínimo de cuatro años en el botellero subterráneo de la bodega.

El resultado de todo este proceso es un vino atractivo, con un aroma intenso, que en boca destaca por su elegancia, buena untuosidad y consistencia, resultando un vino muy equilibrado y armónico.

Este vino ha sido reconocido con numerosos premios y ha obtenido excelentes resultados en diferentes guías y certámenes vitivinícolas del mundo. Este es el caso, por ejemplo, de los 97 puntos conseguidos en la Guía Gourmets 2025 (España) o las medallas de Oro obtenidas en Wines From Spain Awards 2025 y en The Drinks Business 2024 (Reino Unido).