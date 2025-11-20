Tres bodegas de Rioja entre las 50 mejores del mundo

La Rioja Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

Se acerca el fin de año y se multiplican los ranking. Si Marqués de Murrieta era reconocida por Forbes hace apenas unos días como la mejor bodega europea, la firms de Laguardia Ysios ocupa también el tercer lugar en la prestigiosa lista 'The World's 50 Best Vineyards 2025', un referente que elige las experiencias vinícolas enoturísticas más destacadas del planeta: «Este reconocimiento es un reflejo de la dedicación, la artesanía y el vínculo profundo con nuestro terruño, un valor esencial para Ysios. Ser reconocidos a nivel mundial nos inspira a seguir compartiendo la esencia de nuestros viñedos y la pasión que plasmamos en cada botella», afirma Clara Canals, enóloga de la bodega.

Ysios, diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava en las faldas de la Sierra de Cantabria, escala en este ranking del cuarto puesto del año pasado. La ceremonia de entrega de premios se celebró en Margaret River, Australia, y no sólo reconocen la excelencia enológica, sino también las experiencias inmersivas que las bodegas ofrecen a sus visitantes.

Además de Ysios, Vivanco, en el puesto 24, con su extraordinario Museo de la Cultura del Vino, y Marqués de Murrieta (48) forman parte del lista, que se completa con Pago de Carraovejas (puesto 18), Gonzalez Byass (21), el nuevo complejo de Perelada en Cataluña (22) y Abadía Retuerta (38) como representantes españoles entre los mejores 50. La bodega chilena VIK ha sido elegida la mejor del mundo, sucediendo en el palmarés a la española Marqués de Riscal, que se hizo con el galardón el pasado año y que en esta edición pasa al 'Salón de la Fama', que está formado por las bodegas que han ganado este reconocimiento y ya no son elegibles para ser votados en las nuevas ediciones de esta lista.