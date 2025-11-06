LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El vino de los cien puntos

Suckling concede cien puntos al Sierra Cantabria Mágico de la añada 2021

Vino de Rioja ·

El exclusivo vino de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria alcanza un nuevo reconocimiento internacional

La Rioja

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:26

Comenta

Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria alcanza un nuevo reconocimiento internacional tras la reciente cata dirigida por Zekun Shuai, editor senior de James Suckling, quien en su 'Rioja 2025 Tasting Report' ha situado al vino Sierra Cantabria Mágico 2021 entre las expresiones más sobresalientes con los cien puntos del reputado prescriptor, reservados para los vinos más extraordinarios.

El informe subraya además la singularidad y elegancia de la añada 2021, que el propio Marcos Eguren, creador del vino, describe como «la mejor de la era moderna, junto a las cosechas del 2001, 2010 y 2016».

Procedente del histórico Viñedo El Vardallo de San Vicente, una parcela de apenas 1,8 hectáreas plantada hace más de 120 años con cepas sin injertar, Mágico 2021 representa la culminacion de un trabajo de «precisión y respeto por el origen». Zekun Shuai, el catador de Suckling, lo define como «un vino de una complejidad y elegancia únicas, con matices cítricos, salinos y especiados, donde conviven distintas variedades entre ellas un 10% de blancas».

«Con menos de 2.000 botellas producidas, Mágico 2021 encarna tanto rareza como calidad», así como la búsqueda constante de la excelencia que define el espírituo de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria».

