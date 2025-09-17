Rioja con corazón, segunda parte

Riojadhesivos presenta su segunda campaña solidaria con un nuevo llamamiento a la participación de las bodegas y con la entrega de 14.684 euros a Cáritas de la pasada edición

Alberto Gil Logroño Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:29 Comenta Compartir

La iniciativa solidaria 'Riojas con Corazón' ha convocado su segunda edición con la entrega, a beneficio de Cáritas La Rioja, de un cheque de 14.684 euros impulsada por lo recaudado en la primera, con 7.000 botellas de vino de la DOCa Rioja aportadas por 25 bodegas.

Se trata de una iniciativa de la empresa auxiliar Riojadhesivos con la colaboración de la Cofradía del Vino y el apadrinamiento del sumiller y Premio Nacional de Gastronomía, Carlos Echapresto.

La nueva edición de 'Riojas con Corazón' tendrá su puesta de largo el próximo 11 de diciembre en el Centro de la Cultura del Rioja, con una gran cata que llevará por lema 'Brindemos por la solidaridad'.

Rioja con corazón La iniciativa Segunda campaña de la edición puesta en marcha por Riojaadhesivos y Cáritas La Rioja. El 11 de diciembre se presentarán los vinos con el CCR con una cata dirigida por Carlos Echapresto.

Solidaria La recaudacion (14.684 euros el año pasado)va a colaborar con Cáritas.

Jonathan Melón, gerente de Riojadhesivos, tras la entrega del cheque con la recaudación de la primera edición, ha destacado «la positiva respuesta que generó Rioja con Corazón en su pimera convocatoria, lo que nos ha animado a seguir adelante». «En esta segunda edición –continúa–, volvemos a poner nuestro trabajo al servicio de la causa: diseñaremos e imprimiremos de manera altruista las etiquetas que vestirán todos los vinos solidarios, unificando la imagen de la campaña y facilitando que el consumidor los identifique fácilmente».

Por su parte, José Andrés Pérez ha dado las gracias a todas las personas y empresas que han hecho y volverán a hacer posible esta campaña: «Los más de 14.000 euros recaudados ya están transformándose en apoyo real para familias en dificultad. Una parte se destina a proyectos en La Rioja, como becas de comedor escolar o programas socioeducativos con niños y jóvenes en riesgo de exclusión, mientras que otra parte se canaliza a través de Cáritas Española hacia la campaña de ayuda en los municipios afectados por la DANA en Valencia». Pérez afirmó que «Rioja con Corazón es un ejemplo de cómo la solidaridad se multiplica cuando empresas, entidades sociales y la ciudadanía se unen para impulsar una buena causa».

Cata presentación

El 11 de diciembre, el Centro de la Cultura del Rioja acogerá 'Brindemos por la solidaridad', la cata de presentación de la segunda edición. En este evento, que contará con un aforo limitado a 150 personas, se dará a conocer a las bodegas participantes y se degustarán algunos de sus vinos de la mano del sumiller Carlos Echapresto.