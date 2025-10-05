Un Rioja en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan Los invitados al enlace brindaron con un tinto de Martínez Lacuesta

Iñaki García Logroño Domingo, 5 de octubre 2025, 12:42 | Actualizado 12:48h.

Muchos la han calificado como la boda del año. Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la Duquesa de Alba, contrajo este sábado matrimonio con su pareja desde hace casi una década, Bárbara Mirjan. Un enlace que juntó en Sevilla a buena parte de la 'jet-set' nacional y en el que no faltó un vino de la Denominación de Origen Calificada Rioja: un tinto de Martínez Lacuesta.

Martínez de Irujo y Mirjan se casaron en la iglesia del Cristo de los Gitanos de la capital hipalense. Hasta allí se desplazaron nombres ilustres como los de Bertín Osborne, Carmen Lomana y Susanna Griso, entre otros, así como todos los familiares del novio, habituales de las revistas del corazón y miembros de la alta sociedad sevillana y nacional. En total, unos 300 invitados que posteriormente se movilizaron hasta una finca de Carmona, Las Arroyuelas, para disfrutar del banquete.

Ampliar ABC

El menú estuvo formado por un entrante, ensalada de bogavante, y un plato principal protagonizado por un solomillo de ternera al horno, acompañado por salsa de foie, daditos de patata, chalotas y calabazas. Si para el entrante el vino elegido fue un Marqués de Riscal de la Denominación de Origen Rueda, para el principal los invitados disfrutaron del citado Martínez Lacuesta: un tempranillo 100% de los viñedos de la bodega en Haro, el Cuvée 2020.

El banquete terminó con una tarta árabe con frutos rojos, como postre, y tras él los presentes disfrutaron de la fiesta con la que se puso fin a un enlace en que La Rioja y sus vinos también estuvieron muy presentes.