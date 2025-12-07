LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Presidenta en el centenario. Raquel Pérez Cuevas, delante del mural conmemorativo pintado cuando la institución cumplió 75 años. JUAN MARÍN

Raquel Pérez Cuevas

Presidenta del Consejo Regulador

«Los 'cosechones' de 400 millones de kilos de uva en Rioja no van a volver»

La dirigente de Rioja avanza que ya se trabaja en un nuevo plan estratégico y sigue sin ver al arranque como una solución en sí misma

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:21

Comenta

Es la primera presidenta de la DOCa Rioja, precisamente, el año de su centenario. Con un currículo intachable –ingeniera agrónoma, enóloga, estudios de ... marketing, un MBA y tres idiomas– fue vicepresidenta de la agrupación bodeguera Grupo Rioja de 2012 a 2025 y asumió el liderazgo de la misma casi en vísperas de su elección. Predestinada a ser la sustituta de Fernando Ezquerro (cooperativas) –en ese sistema rotativo que quienes dominan el sector se reparten la presidencia cada cuatro años– Raquel Pérez Cuevas (Quel, 1974) avanza que Rioja trabaja ya en un nuevo plan estratégico y, si bien sigue sin creer en el arranque de viñedo más allá de como una «medida más», deja claro que los tiempos de la sobreproducción se han terminado: «Los 'cosechones' de 400 millones de kilos en Rioja no van a volver».

