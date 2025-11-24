LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita

El alojamiento está situado entre viñedos, en un entorno pensado para quienes buscan tranquilidad

La Rioja

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:37

Comenta

Wine Bubble, el primer alojamiento burbuja de La Rioja, abre sus puertas al público el próximo miércoles en una original ubicación entre viñedos, en Cuzcurrita del Río Tirón.

Este hotel cuenta con cuatro burbujas equipadas, diferenciadas en dos categorías: suite y suite premium. Cada una de ellas está diseñada «para brindar comodidad y exclusividad», e incluye cama king size, iluminación ambiental y parcela privada, destacan sus responsables.

«Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia inolvidable, donde los huéspedes puedan dormir bajo las estrellas, disfrutar de los mejores vinos de la región y desconectar con todas las comodidades», añaden.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

El alojamiento está situado en un entorno pensado para quienes buscan tranquilidad, belleza natural «y momentos únicos bajo la inmensidad del cielo», enfatizan.

El precio para una noche de sábado para dos personas alcanza los 310 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 Vuelca un coche en un accidente en la LR 205
  3. 3

    Diez años de huevos camperos
  4. 4

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  5. 5

    «Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»
  6. 6 La alubia de Anguiano vuelve a vivir su gran día
  7. 7

    Con aroma a fútbol histórico
  8. 8 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  9. 9 Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  10. 10 El fiscal pide 7 años de cárcel a un hombre que agredió a cuatro personas en una discoteca logroñesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita

El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita