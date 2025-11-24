El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita El alojamiento está situado entre viñedos, en un entorno pensado para quienes buscan tranquilidad

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:37 | Actualizado 19:17h.

Wine Bubble, el primer alojamiento burbuja de La Rioja, abre sus puertas al público el próximo miércoles en una original ubicación entre viñedos, en Cuzcurrita del Río Tirón.

Este hotel cuenta con cuatro burbujas equipadas, diferenciadas en dos categorías: suite y suite premium. Cada una de ellas está diseñada «para brindar comodidad y exclusividad», e incluye cama king size, iluminación ambiental y parcela privada, destacan sus responsables.

«Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia inolvidable, donde los huéspedes puedan dormir bajo las estrellas, disfrutar de los mejores vinos de la región y desconectar con todas las comodidades», añaden.

El alojamiento está situado en un entorno pensado para quienes buscan tranquilidad, belleza natural «y momentos únicos bajo la inmensidad del cielo», enfatizan.

El precio para una noche de sábado para dos personas alcanza los 310 euros.

