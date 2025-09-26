Vino de alta gama: Porche elige Rioja para presentar sus nuevos modelos La iniciativa, en la que participaron Bodegas Bilbaínas, Faustino y Marqués del Atrio, ofreció una experiencia única que fusionó enoturismo y conducción de alta gama

La Rioja Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:57 Comenta Compartir

Rioja y Porsche han unido fuerzas en una colaboración inédita que ha recorrido las tres zonas de Rioja -Alta, Alavesa y Oriental- durante esta primavera y el verano, en el marco del Centenario de la Denominación. La alianza, según informa el Consejo Regulador, terminó esta pasada semana con el tercer evento exclusivo tras aunar la excelencia e innovación en el mundo del vino y del motor.

La iniciativa contó con la participación de tres bodegas emblemáticas -Bodegas Bilbaínas (junio), Bodegas Faustino (julio) y Marqués del Atrio (septiembre)- y ofreció a cerca de un centenar de invitados una experiencia única que fusionó enoturismo y conducción de alta gama.

Los asistentes, entre los que se encontraban compradores, distribuidores, hosteleros y sumilleres, pudieron disfrutar de una exclusiva experiencia, con rutas por el paisaje riojano al volante de modelos Porsche como el Taycan 4 eléctrico, Macan 4 eléctrico, Cayenne E-Hybrid, 911 Carrera y Panamera Turbo. Las jornadas incluyeron también visitas privadas a las bodegas, catas comentadas y almuerzos maridados con vinos de la zona y en ellas participaron representantes del Consejo Regulador y del sector, así como directivos de las respectivas bodegas y una importante delegación de representantes de la marca Porsche.

Esta colaboración puso en valor las sinergias entre dos marcas icónicas: la búsqueda constante de la excelencia, la innovación sin perder de vista la tradición, y una visión internacional basada en la autenticidad. Tanto Porsche como la DOCa Rioja comparten una filosofía que apuesta por la evolución sostenible sin renunciar a su esencia.

El Centenario de la DOCa Rioja no solo conmemora un siglo de historia, sino que reafirma su compromiso con el futuro: una viticultura más consciente, más innovadora y conectada con el mundo. Esta alianza con Porsche refuerza ese mensaje y abre la puerta a futuras colaboraciones que sigan posicionando a la Denominación como referente global.