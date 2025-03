Las organizaciones agrarias aplauden que Europa abra la puerta al arranque de viñedo

Alberto Gil Logroño Sábado, 29 de marzo 2025, 18:54 | Actualizado 19:57h. Comenta Compartir

Buenas noticias. Así califican las organizaciones agrarias riojanas el plan para la crisis del sector vitivinícola presentado el pasado viernes por la Comisión Europea (CE) y que deja mano libre a los estados miembros para el arranque de viñedo. Era una de las principales reivindicaciones del sector productor de Rioja, ya que hasta ahora el arranque no estaba contemplado entre las opciones comunitarias y únicamente era posible cuando se justificaba por causas excepcionales y sin posibilidad de acceso a ninguna línea presupuestaria europea.

Tal y como informaba ayer Diario LA RIOJA, la propuesta de la CE permite los arranques en aquellos estados miembros que así lo consideren, mientras que otras medidas como la cosecha en verde podrán completarse también con pagos nacionales que hasta ahora no estaban autorizados. En cualquier caso, sigue habiendo cuestiones que preocupan, como que el plan del Ejecutivo comunitario no tiene financiación adicional: «Es un paso muy importante, pero insuficiente ya que la Unión Europea no se implica financieramente y entendemos que sería muy necesario», advierte Igor Fonseca, secretario general de ARAG-Asaja.

Fonseca señala que «hay por delante un periodo de enmiendas en el Parlamento Europeo y esperamos que pueda haber avances en ese sentido». En cualquier caso, respecto a los algo más de 200 millones anuales de fondos europeos que recibe España dentro del programa de Intervención Sectorial Vitivícola (ISV), el portavoz de ARAG-Asaja tiene claro que a partir de ahora «deben utilizarse fundamentalmente para cosecha en verde, destilaciones y arranques de viñedo». Igor Fonseca cuestiona también que no se contemple el denominado arranque en diferido, únicamente el definitivo, y, eso sí, pide que se actúe rápido: «Es urgente que todo esto se ponga en marcha y procurar a quien desee abandonar el sector una salida digna con opción de arranque financiado».

Nuevo escenario

Por su parte, Néstor Alcolea, secretario técnico de UPA, coincide en que «está muy bien que se cambien las reglas de juego y se permita actuar a los estados miembros pero es necesaria una partida presupuestaria que complementen además el Ministerio y las comunidades autónomas». Para Alcolea, la buena noticia es que «se abre este nuevo escenario» y tiene claro que ahora «hay que darse prisa y concretar un plan de arranque en España en el que se primen los ajustes de masa vegetal por desequilibrios de producción».

En este sentido, el portavoz de UPA considera que «la cosecha en verde es un flotador, pero a partir de la próxima campaña el esfuerzo económico debe centrarse en el arranque de viñedo, pero para ello debemos tenerlo todo listo para después de esta vendimia para la campaña 2026».

Roberto Ruiz-Clavijo, coordinador sindical de UAGR, explica que «lo más importantes es tener herramientas porque en un sector como éste nada se puede hacer de hoy para mañana y en este sentido el plan de la Comisión es positivo». El portavoz de la Unión coincide en que «el tiempo corre en contra de los agricultores y muchas explotaciones ya están desapareciendo» y coincide con sus compañeros en que «hacen falta fondos y hasta ahora Planas no ha estado dispuesto».