La ola de calor no ha dañado el viñedo Los técnicos del Consejo aprecian que las uvas se encuentran en buenas condiciones tras los días de altas temperaturas

La Rioja Martes, 19 de agosto 2025, 16:10 Comenta Compartir

El equipo técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha ofrecido, con motivo de la celebración del pleno de la institución los datos sobre la situación del viñedo, que se encuentra en estado fenológico de maduración, «lo cual se produce en fechas ligeramente más tardías que la pasada campaña», indica el Consejo en una nota de prensa.

La maduración de la uva ha avanzado a un ritmo muy rápido en los últimos días, debido a las altas temperaturas, pero el viñedo «ha superado con éxito la larga e intensa ola de calor vivida en las últimas semanas. Las viñas no han mostrado síntomas graves originados por la misma y las hojas basales se mantienen activas».

Sanitariamente, el viñedo se encuentra «en buenas condiciones» y no se han apreciado nuevas alteraciones «más allá de los efectos ya observados anteriormente por los ataques de mildiu y el granizo». La valoración cualitativa es «muy positiva, especialmente porque se da una situación vegetativa en la que destaca la buena superficie foliar, pese a haber estado en riesgo por la ola de calor y por la alteración de mildiu».

Los servicios técnicos del Consejo inciden en la importancia de mantener las hojas del viñedo, elemento clave para una maduración enfocada en la calidad. Del mismo modo, dada la baja producción que se prevé y las buenas condiciones meteorológicas, advierten de que se debe prestar mucha atención en los próximos días al desarrollo de la maduración, que de mantenerse las condiciones actuales, podría evolucionar con mayor velocidad a la habitual.