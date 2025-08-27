LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Montecillo

Llega Montecillo Summer Matinée con música, vino y gastronomía en la bodega de Navarrete

La cita, que se desarrollará el próximo 6 de septiembre, ofrecerá un breve recorrido por sus rincones más especiales, concierto en directo del grupo riojano The Dóminguers y un foodtruck

La Rioja

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:22

Bodegas Montecillo quiere despedirse del verano con Montecillo Summer Matinée, una experiencia que combina lo mejor del vino, de la música en directo y la gastronomía. La cita, que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre, comenzará a las 12.30 horas en la sede que la propia bodega tiene en Navarrete (situada en el Polígono Lentiscares) con un breve recorrido por sus rincones más especiales.

Tras la visita, se abrirá la barra con una copa de bienvenida y el evento se trasladará al jardín: allí se celebrará un concierto en directo de The Dóminguers, un grupo riojano que derrocha ritmo, frescura y ganas de pasarlo bien que favorecerá un ambiente relajado. También habrá una foodtruck, BarrioVan, que ofrecerá propuestas gastronómicas para todos los gustos.

Las entradas, que solo están disponibles en la web de la bodega tienen un coste de 30 euros para los adultos y de 15 para los menores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  2. 2 Un tabernero riojano con mucha escuela
  3. 3 Una furgoneta atraviesa una barandilla y termina empotrada contra un edificio en la calle de abajo en Haro
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5

    A la desaparecida Casa de las Tetas le crecen los problemas
  6. 6

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  7. 7

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  8. 8

    Cornago, declarado zona catastrófica tras el incendio de Valdeperillo
  9. 9

    Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas
  10. 10 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Llega Montecillo Summer Matinée con música, vino y gastronomía en la bodega de Navarrete

Llega Montecillo Summer Matinée con música, vino y gastronomía en la bodega de Navarrete