Llega Montecillo Summer Matinée con música, vino y gastronomía en la bodega de Navarrete La cita, que se desarrollará el próximo 6 de septiembre, ofrecerá un breve recorrido por sus rincones más especiales, concierto en directo del grupo riojano The Dóminguers y un foodtruck

Miércoles, 27 de agosto 2025

Bodegas Montecillo quiere despedirse del verano con Montecillo Summer Matinée, una experiencia que combina lo mejor del vino, de la música en directo y la gastronomía. La cita, que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre, comenzará a las 12.30 horas en la sede que la propia bodega tiene en Navarrete (situada en el Polígono Lentiscares) con un breve recorrido por sus rincones más especiales.

Tras la visita, se abrirá la barra con una copa de bienvenida y el evento se trasladará al jardín: allí se celebrará un concierto en directo de The Dóminguers, un grupo riojano que derrocha ritmo, frescura y ganas de pasarlo bien que favorecerá un ambiente relajado. También habrá una foodtruck, BarrioVan, que ofrecerá propuestas gastronómicas para todos los gustos.

Las entradas, que solo están disponibles en la web de la bodega tienen un coste de 30 euros para los adultos y de 15 para los menores.