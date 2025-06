El mildiu amenaza con afectar gravemente una cosecha de 2025 que ya se preveía corta

Humedad, temperatura alta y falta de aireación son los ingredientes para la proliferación del mildiu. El calor de la semana pasada, por encima de ... los 30 grados, y las intensas lluvias de los últimos días han propiciado ya no solo la aparición de nuevos focos de mildiu en hoja, también directamente en los racimos, lo que se conoce como larvado.

El primer caso de este año en La Rioja se detectó en Alfaro el 9 de mayo, aunque hubo otros en Calahorra y Aldeanueva de Ebro. «La situación es muy compleja, motivada por las abundantes precipitaciones de los últimos meses y porque en los tratamientos preventivos ya estaba presente», explica Adrián Sacristán, técnico de ARAG-Asaja. Los últimos meses de abril y mayo han sido más fríos de lo habitual pero a partir del pasado día 20 el calor propició la aparición del mildiu, lo que evidenció que la enfermedad ya estaba en las plantas. Y con tal virulencia que ha llegado a aparecer directamente en los racimos. Es más, en viñedos como los del barrio El Cortijo de Logroño conviven a escasos metros viñedos con manchas de mildiu de mayo con otros en los que se acaba de manifestar el larvado.

Ahora solo queda proceder a los tratamientos químicos para evitar el avance de la enfermedad, a la espera de la climatología de las jornadas venideras. «Los tratatamientos deben realizarse con cadencias cortas, cada nueve días en lugar de catorce, para proteger los racimos», recomienda Adrián Sacristán. También hay que evitar trabajos como el desniete y la espergura para impedir que se diseminen las esporas por el movimiento de las cepas.

Ampliar Eduardo Melón señala un racimo de El Cortijo afectado por mildiu larvado. Irene Jadraque/Sadé Visual

Ahora mismo hay viñedos con hasta un 40% de afección, aunque desde ARAG-Asaja evitan hacer un cálculo de posibles pérdidas. Las vegas de los ríos, al contar con cierto microclima, mayor humedad y falta de ventilación, son más proclives a sufrir el mildiu. Lo que sí se considera es que la incidencia va a ser importante sobre una cosecha que ya se preveía corta. Y el momento es crucial. «No hemos llegado a la floración y va a ser difícil sobrellevar la enfermedad, sobre todo por la escasez de tratamientos curativos. Va a ser difícil de sujetar el mildiu», declara Sacristán.

Por otra parte, UAGR alerta de las pérdidas económicas que el mildiu puede ocasionar a los viticultores, ya que, «a pesar de los continuos y caros tratamientos que están aplicando, la excesiva humedad provocada por las incesantes lluvias ha creado un caldo de cultivo ideal para la enfermedad, sin que los profesionales agrarios puedan evitar su propagación en algunas zonas». Por este motivo, UAGR insiste en solicitar que el mildiu se incluya en el seguro agrario como contingencia propia o dentro del «resto de adversidades climáticas», al igual que las plagas y otras enfermedades.

Ampliar Una hoja de vid afectada por mildiu en El Cortijo (Logroño). Irene Jadraque/Sadé Visual

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja destacan la colaboración prestada por los viticultores a través de los Premios Mildiu y que resulta «de gran ayuda a los servicios técnicos, permitiendo informar al sector vitícola de la mejor forma de controlar la enfermedad cada año». La concesión de 500 euros al primer agricultor que dé la voz de alarma favorece la constitución de «una auténtica red de alerta porque, a partir de la primera mancha detectada, todos los viticultores saben que hay que tratar la viña». Este año la aparición del mildiu se ha adelantado 12 días con respecto al 2024, que fue el 21 de mayo. Actualmente ya se ha detectado mildiu en el Bajo Iregua, Leza y Najerilla, así como San Vicente de la Sonsierra, Quel, Ausejo, Casalarreina y Cañas.

Eduardo Melón Viticultor de El Cortijo (Logroño) «Nos estamos jugando la cosecha de Rioja»

Eduardo Melón, viticultor de El Cortijo, teme que en sus viñas, en la ribera del Ebro, reaparezca el mildiu esta semana. «Estas lluvias son el escenario ideal para hongos como el mildiu, por la humedad del ambiente. En algunas viñas no se ve pero está latente y saldrá dependiendo de la temperatura. Solo el tiempo sano lo va a parar», describe Eduardo Melón, quien afirma que no ha conocido la enfermedad de forma tan temprana como este año. «En El Cortijo no se ha visto mucho, pero sí más, hasta ahora, en La Rioja Baja, aunque ahora empieza a azotar en La Rioja Alta y Rioja Alavesa. «Y es que venimos de un invierno y una primavera muy húmeda y no ha hecho excesivo calor hasta hace cuatro días, tampoco mucho frío», detalla Melón.

Así que, si en los próximos días vuelve a apretar el calor, el agricultor es claro: «Nos estamos jugando la cosecha de Rioja». «Hay mildiu en La Rioja entera, va a salir en todas partes, sobre todo en La Rioja Alta», advierte Melón. Esto supondrá mayor tratamiento y más gasto. «Estos son días de entrar a la viña, tratar e irte a casa. Por experiencia, si tocas la viñas las esporas revolotean y las cepas se infectan, así que mejor no tocar. El mildiu, como otras enfermedades, es mejor el tratamiento preventivo porque, si no, es complicado combatirlo», expone Melón. Mañana vuelven las altas temperaturas y eso no es bueno de cara a la vendimia.

Julián Palacios Viticultor de Rioja Alavesa «Al menos no se puede decir que no haya avisado»

«El momento, la floración, es crítico y los daños que puede causar son muy importantes», confirma Julián Palacios, ingeniero agrónomo (Viticultura Viva) y asesor de bodegas en Rioja Alavesa y La Rioja Alta. «Las condiciones son las que son, muy favorables al desarrollo del mildiu que, con las tormentas y los 25 grados disfruta como si estuviera en la discoteca 'Pachá' de Ibiza».

Palacios trabaja en ecológico y lleva ya cinco tratamientos de cobre. «Teníamos la experiencia de 2020 muy cercana, al menos no se puede decir que no haya avisado. Ha habido que hacer tratamientos preventivos en mayor medida que otros años», considera. El problema es que la falta de rentabilidad habrá provocado que, por ahorrar, no se hayan hecho todos los necesarios, por lo que los ataques podrían ser más intensos. Palacios apunta un factor importante: «Tras una cosecha corta como la de 2024 suele venir un cosechón pero este año no porque, para sorpresa, hay pocos racimos, supongo que por el frío de mayo, así que un ataque fuerte de mildiu podría suponer mermas muy importantes».

Enrique Eguíluz Viticultor de San Vicente de la Sonsierra «Ahora mismo estamos en el filo de la navaja»

Enrique Eguíluz (Cupani) confirma desde San Vicente de la Sonsierra que «ahora mismo estamos en el filo de la navaja». «Empieza a haber calor y la humedad es muy alta, por lo que se han complicado las sospechas que ya teníamos la semana pasada», expone Eguíluz. Él también trabaja en ecológico y ha aumentado los tratamientos preventivos, pero en cualquier caso detalla que «hay manchas en muchas cepas pero, sin embargo, en otras no y los racimos están tocados, es decir, que el ataque es fuerte y va a haber mucha uva perdida». Para este viticultor de la Sonsierra sería idóneo el viento norte y que se alejen las tormentas porque ya hay muchas «víctimas».

Carlos Mazo Viticultor de Aldeanueva de Ebro «La cosa se ha puesto muy seria, llueve y viene más calor»

En la Rioja Oriental también se aprecian manchas en las cepas de la variedad tempranillo, aunque, de momento, no hay un ataque general en el racimo, según estima Carlos Mazo (Vinos en Voz Baja), de Aldeanueva de Ebro. «La cosa se ha puesto muy seria, llueve y viene más calor, así que no queda otra que volver a tratar porque esto es muy peligroso y en las hojas las manchas están por todos los lados», señala el viticultor riojabajeño.

Ernesto Sáenz Yustes Viticultor de Tudelilla «En las zonas altas y aireadas no he visto problemas»

Ernesto Sáenz (Bodegas Sáenz Yustes), en Tudelilla, reconoce el problema, sobre todo, «en las zonas donde hay viñedos que no deberían estar ahí, es decir, en las más fértiles y menos aireadas». «En Tudelilla han caído unos 40 litros entre el domingo y el lunes y tenemos que tratar, pero en las zonas más altas y aireadas no he visto problemas en racimos, aunque hay que estar muy atentos», subraya Sáenz.

Juan Carlos Sancha Viticultor de Baños de Río Tobía «Se va a complicar, vamos a tener un mildiu agresivo»

El doctor en Viticultura y bodeguero de Baños de Río Tobía Juan Carlos Sancha lamenta que los ataques de mildiu se produzcan en el momento más sensible. «En mi zona, que es fría, aún no hay floración, pero se va a complicar mucho porque vamos a tener un mildiu agresivo», teme Sancha. Con el calor el hongo mostrará su plenitud así que Sancha aconseja «no ahorrar en tratamientos porque la mayor pérdida es quedarse sin cosecha».