Levadura seca

Manuel Ruiz Hernández

Manuel Ruiz Hernández

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:54

La fermentación vínica es ejercida por las levaduras. Éstas existen, durante la maduración, en el hollejo y, al romperse las uvas, se dispersan en el ... mosto. Modernamente las levaduras de las uvas se comercializan en paquetes de levadura seca activa (LSA). Existen en las uvas diversas especies de levaduras. Unas, llamadas salvajes y otras, fermentantes. En los hollejos abundan las salvajes (Hanseniasporas y Hansenulas). Estas inician la fermentación vínica, pero mueren cuando el mosto contiene ya cuatro grados de alcohol. Entonces se activan las fermentantes del hollejo, que son las Saccharomyces.

