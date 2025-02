Así fue la visita de Atkin a La Rioja para hacer su report, que se presenta esta noche El prescriptor británico no solo prueba vinos de Rioja, sino que visita a viejos amigos y disfruta de la gastronomía riojana cada vez que se acerca a La Rioja

Podríamos decir que Tim Atkin es un disfrutón. Y no lo decimos en el mal sentido. El prescriptor es de esas personas que adoran su trabajo y ensalza cada momento que vive. Y no es para menos. Dejando a un lado las horas de vuelo o el dormir tanto tiempo fuera de casa, lo que Atkin hace no suena nada mal: catar vinos, disfrutar de buena comida y ser recibido con los brazos abiertos allá donde va.

Es lo que le ocurre cuando viene a La Rioja para visitar nuestra bodegas e incluir sus vinos (o no) en su conocido report, la lista Atkin, que se presenta esta noche y que podrás leer en nuestra web a partir de las 21.00 horas, cuando el sumiller los publique.

El viaje del británico a tierras de Rioja comenzó en Logroño el 6 de octubre. No para ir a una bodega sino para ir abriendo boca con la gastronomía riojana. Su primera parada fue uno de los clásicos de la calle San Juan: el Torres. Allí disfrutó con Alberto de 'Zaruga', un vino de bodegas Óscar Pérez. Después se pasó por el Lorca para tomarse un café.

Y ya sí, al día siguiente tocó comenzar a catar vinos para su Rioja Report. El primeor fue en Bodegas Urbina y siguió con Tilo, de Bodegas Castillo de Cuzcurrita.

Al día siguiente tocó Marqués de Murrieta.

Ya en Ollauri aprovechó para tomar un vino en Bodegas Beronia con Matías Calleja, que celebraba su último día de trabajo después de 41 días de trabajo.

A Atkin no solo le gustan nuestros vinos, sino que también disfruta mucho de los paisajes. Algunos de sus favoritos son el León Dormido o Sierra Cantabria.

O la Sonsierra, con sus bonitos paisajes de otoño.

Además, aprovechó para visitar al pintor americano Larry Karlinm residente en Logroño.

Durante su visita a La Rioja también quiso tomar un vino con Isacín Muga, con quien compartío un 2001 Prado Enea-

En sus visitas Atkin tiene la oportunidad de probar auténticas joyas, como este vino de 1963 de Rioja Alta.

El británico también viajó a La Rioja Baja. En Aldeanueva de Ebro visitó Vinos en Voz Baja y compartió unos vinos con Carlos Mazo. Atkin asegura que estos vinos se vuelven cada año mejores, con «gran elegancia y fineza».

Los miembros de Rioja'n Roll Viticultores también pasaron un rato con Atkin en el Enascuas.

Tras visitar otras muchas bodegas como Remírez de Ganuza o Mitarte, aprovechó para debatir sobre el futuro de Rioja con Sínodo.

Para que nos hagamos una idea, esta es una buena parte del trabajo de Atkin: probar y apuntar uno tras otro decenas de vinos.

Atkin conoce bien los buenos locales de Logroño: Taberna Herrerías, Soldado de Tudelilla, Frutas Pedro... nunca faltan en sus visitas.

Su última visita, el 28 de octubre, fue a pero antes tuvo tiempo de disfrutar de un bonito atardecer en Oyón.

