LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un fudre de madera con una cántara y un pellejo para transportar el vino. I. Jadraque
Enoturismo

El Legado. Una bodega convertida en aula didáctica

El Legado se ubica en uno de los muchos calados que se esconden en el subsuelo de Cenicero. Su producción es limitada, pero constituye un tesoro para entender la elaboración más tradicional

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:32

La bodega El Legado Ancestral, en Cenicero, constituye un tesoro bajo tierra. Ángel y Marina han recuperado uno de los muchos calados –alrededor de 300– ... que horadan el subsuelo de la localidad desde el siglo XV y lo han convertido en un aula didáctica para que los enoturistas vean en qué consiste la tradición elaboradora riojana a la vez que escuchan el magisterio que ellos imparten, con unas explicaciones llenas de anécdotas y chascarrillos, y expresadas con una pasión contagiosa. Esta actividad la llevan desarrollando desde el 1 de abril de 2021.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
  2. 2

    Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano
  3. 3 El incendio de Mansilla, activo pero con buena previsión
  4. 4

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  5. 5

    El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»
  6. 6

    La Rioja, una comunidad de Guinness
  7. 7 Piden cárcel para un hombre que se apropió del dinero del socio con el que cultivaba adormidera en Casalarreina
  8. 8 Los vecinos de El Cortijo critican que las actuaciones municipales no atienden las necesidades del barrio
  9. 9

    El fuego no da tregua: 1.700 desalojados en Sanabria por el fuego de Orense y cuatro heridos de la UME en León
  10. 10 Faltas de respeto, problemas para pagar la plusvalía y la falta de mano de obra, en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Legado. Una bodega convertida en aula didáctica

El Legado. Una bodega convertida en aula didáctica