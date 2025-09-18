Los indicadores de maduración de la uva auguran una vendimia de gran calidad en Rioja La evolución del peso de la baya que se ha dado es muy poco significativa con respecto a la semana pasada por lo que se confirma una estabilización

Los indicadores de maduración fenólica de la uva presentan una evolución muy positiva en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, lo que augura una vendimia de gran calidad si se mantiene esta tendencia, ha afirmado este jueves su Consejo Regulador.

Así figura en el quinto boletín de maduración del Consejo Regulador de la DOCa Rioja para la campaña de vendimia 2025, en el que se atestigua una situación de vendimia muy avanzada en Rioja Oriental.

También indica que la evolución del peso de la baya que se ha dado es muy poco significativa con respecto a la semana pasada, principalmente en la variedad tempranillo, en la que se confirma una estabilización del peso, informa EFE.

El grado probable ha avanzado dentro de la normalidad, aunque de manera un poco más ralentizada; y la disminución de la acidez ha sido moderada, así como la evolución del pH, que se mantiene en valores similares a la pasada semana.

El estado sanitario del viñedo es muy satisfactorio y, según se detalla en el boletín, las condiciones meteorológicas hasta ahora han sido muy adecuadas para el proceso de maduración.

Los Servicios Técnicos del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, a la que pertecen las comunidades riojana, vasca y navarra, recalcan que la previsión meteorológica a corto plazo indica precipitaciones y temperaturas máximas muy altas para la fase del ciclo actual.

Por ello, entiende que es necesario un mayor seguimiento del viñedo para controlar las posibles consecuencias sobre parámetros madurativos y evolución de la piel de la baya.