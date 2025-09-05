El grupo valenciano Torre Oria se queda con la marca Berberana y los activos de Fuenmayor La histórica marca riojana pertenecía a Marqués de la Concordia, en liquidación tras un concurso de acreedores

La Rioja Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:52 | Actualizado 17:35h.

El grupo valenciano Torre Oria ha anunciado la adquisición de Bodegas Berberana, operación que incluye la marca y los principales activos de la bodega ubicada en Fuenmayor (La Rioja). Con cerca de 150 años de historia y presencia en más de 30 países, Berberana destina más del 60% de su producción a mercados internacionales. La marca era propiedad de Marqués de la Concordia, que entró en concurso de acreedores y, posteriormente, en liquidación. Pese a que fue una de las grandes marcas originarias de Rioja, Marqués de la Concordia la utilizaban como vino común.

La incorporación tiene como objetivo reforzar el posicionamiento internacional de Torre Oria, ampliar su alcance geográfico y añadir una marca histórica a su portafolio. Según el CEO de Torre Oria, Eloy Bautista, «la adquisición de Berberana es una gran noticia para ambas bodegas. No solo incorporamos al grupo una compañía con un enorme valor histórico y emocional, sino que se abren nuevas oportunidades de crecimiento para el conjunto del grupo».

Bautista añade que «nuestro objetivo es partir de un respeto total por el legado de Berberana para dar un nuevo impulso y proyección a esta bodega emblemática dentro de una estructura moderna, dinámica y centrada en las necesidades del consumidor».

Durante los próximos meses se desarrollará un proceso de integración que incluirá soporte técnico, operativo y estratégico por parte de Torre Oria, con el fin de consolidar el posicionamiento de Berberana y fortalecer su competitividad. La operación contempla sinergias logísticas y comerciales orientadas a optimizar recursos y mejorar la eficiencia a medio y largo plazo. Torre Oria ha contado con el asesoramiento financiero de Baideko en esta operación.