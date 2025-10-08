Marta Hermosilla Garrido Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:58 Comenta Compartir

La marca Montecillo, perteneciente al Grupo Osborne, refuerza su apuesta por el deporte a través de su participación en una nueva edición de los torneos de golf Rioja&Vino. Una combinación que, según Carlota Bascuas, permite conectar con un público exigente, amante del disfrute y la calidad, al tiempo que consolida la imagen de la bodega fuera de sus muros.

– ¿Por qué resulta interesante para Montecillo participar en este tipo de torneos?

– Bueno, ya llevamos varios años participando y la empresa apuesta mucho por el deporte. El golf, especialmente desde la pandemia, ha crecido mucho. Dentro de Osborne y Montecillo trabajamos también con otros productos como 5J o Nordés, y el golf es un deporte muy social. Creo que el mundo del vino y el del golf se unen de manera natural. Para nosotros es muy interesante seguir dándonos a conocer en un mercado tan saturado como es Rioja, aprovechando esa unión entre vino y golf.

– ¿Podríamos decir que el golf se ha convertido en un nicho para Montecillo dentro de ese sector tan competitivo?

– Sí, totalmente. Al final, darte visibilidad en un campo de golf siempre viene bien. Es una forma de llegar a los clientes en un entorno diferente, a través de una jornada de disfrute. Cuando acudimos a estos eventos, solemos traer nuestros vinos más premiados, porque sabemos que nos encontramos con un público exigente y con buen paladar. Creo que es un binomio que funciona muy bien y que nos ayuda a seguir dando pasos en la construcción de marca, algo que hoy en día es tan complicado en el mundo del vino.

– Comenta que traen sus vinos más premium, ¿cuáles son?

– Hoy hemos traído el 22 Barricas y nuestra Edición Limitada. Son vinos muy especiales, elaborados por nuestra enóloga Merche, que es una figura clave en la bodega. Son dos vinos distintos entre sí: el Edición Limitada es un vino de autor, muy personal, mientras que el 22 Barricas representa una evolución del concepto de Gran Reserva. Como ha comentado mi compañera Cristina, es una adaptación a los nuevos consumidores, que buscan vinos de autor pero con ese estilo clásico.

– Ambos tintos.

– Sí, los dos son tintos. Somos una bodega de tintos, aunque también tenemos blancos y rosados que están funcionando muy bien. El consumo de blanco está creciendo mucho: tenemos un blanco fermentado en barrica excelente, una garnacha blanca de edición limitada y un rosé. Pero creemos que, sobre todo llegando a octubre, lo natural era apostar por tintos. Si el torneo hubiera sido en junio, quizás hubiésemos optado por vinos más frescos y blancos por otro tipo de vinos.

– Por la mañana también han ofrecido vinos. ¿Qué se ha podido degustar allí?

– Sí, en el hoyo 10 hemos ofrecido el rosé, elaborado con tempranillo blanco y tinto, y también el blanco fermentado en barrica, que combina tres varietales: sauvignon blanc, tempranillo blanco y viura. Además, servimos el crianza. Queríamos que la gente pudiera elegir entre opciones más suaves y flexibles, ideales para una jornada de golf, con menos graduación.

– ¿Qué respuesta han recibido por parte de los golfistas?

– Muy positiva. Cuando traes vinos diferentes, la gente lo valora. Muchas veces los consumidores no prueban este tipo de vinos fuera de contextos especiales, porque hay tanta oferta que cuesta llegar. Por eso es importante que vean la calidad de lo que hacemos.