Iñigo Vidondo viajó de su Vitoria natal única y exclusivamente para competir en el primer torneo de golf Rioja & Vino de la temporada. Mereció la pena el viaje ya que el golfista consiguió hacerse con la botella de vino de la Bodega Matarromera que le acreditaba como el vencedor de la categoría scratch. Sus fortalezas fueron su tipo de juego corto gracias a sus entrenamientos en el Pitch and Pad de Júndiz y una entereza mental que le permitió revertir los resultados tras un mal arranque.

– ¿Cómo ha ido la jornada?

– Bueno, al principio ha sido un poco complicada. He hecho una muy mala salida, pero con el paso del tiempo he sabido recomponerme y recuperar ese hoyo. Mi mayor fortaleza ha sido estar muy centrado para no salirme del partido y poder conseguir un resultado tan bueno como este.

– ¿Se había impuesto en esta categoría en alguna otra ocasión?

– La verdad es que me estoy reencontrando con el golf y lo estoy haciendo de la mejor manera posible. La semana pasada gané otro torneo y ahora el de Rioja & Vino. Estoy muy contento, no solo por recuperar sensaciones en competiciones, sino por saber que he tomado la decisión correcta al decidir volver a jugar al golf.

– ¿Cuáles fueron sus inicios? Y, ¿por qué tuvo que dejar de lado este deporte?

– Empecé a jugar al golf con mi padre a los ocho años pero lo acabo de retomar después de catorce años sin dar ninguna bola. Tuve que dejarlo, aunque me encantaba porque me dedicaba profesionalmente al patinaje de velocidad sobre hielo. Lo tuve que dejar por diferentes razones, además de las obligaciones que conlleva tener una niña pequeña y una familia. Ahora he vuelto a jugar en el Pitch and Putt de Júndiz, en Vitoria.

– ¿Ha venido desde Vitoria solo para jugar este torneo?

– Sí, solo he venido para jugar el torneo y lo cierto es que me ha encantado. El próximo 17 de mayo estaré de vuelta sin duda.

– ¿Cuáles han sido las claves para imponerse en la categoría scratch?

– Además de la cabeza, como he comentado anteriormente, mi estilo de golf me ha beneficiado en esta ocasión. Tengo un swing formado desde muy pequeñito y gracias al lugar donde entreno, me hace tener un muy buen juego corto. Sin embargo, el campo de La Grajera me ha venido muy bien porque le pego muy largo de salida y luego el juego corto de cien metros en adelante lo tengo muy controlado gracias al Pitch and Putt.

– Han sido días de lluvia en La Rioja, ¿se ha comportado el tiempo durante la mañana?

– Un poco loco, pero estoy acostumbrado al ser de Vitoria. Hemos tenido nubes y claro todo el día. Teníamos que luchar un poco con las inclemencias del tiempo e intentar hacerlo lo mejor posible.

–¿Cómo estaba el campo de golf?

– Estaba perfecto. En La Rioja tenéis la suerte de contar con un campo de golf tan espectacular como el de La Grajera. Jugué por primera vez en él hace cosa de dos años con mi padre y siempre es un placer volver a competir en sus hoyos. Es muy apto para todos los públicos, desde para gente que recién empieza hasta para aquellos que están dando sus últimas bolas. Es de agradecer tener un campo público, aquí en Logroño, tan cerquita de casa y que esté en unas condiciones tan buenas.

– ¿Qué le parece la idea de maridar el golf y el vino?

– Pues es algo muy original. Yo, al menos en mi zona, nunca visto nada igual y pese a que no bebo alcohol me parece una idea estupenda para poder visibilizar un deporte tan minoritario como este. Tradicionalmente se ha visto el golf como un deporte elitista, de muy alta esfera digamos, y todo lo contrario. Que periódicos como este le den cobertura y que las bodegas inviertan en él es una grandísima noticia.