Reencuentro posvacacional en la Casa Club

Durante las jornadas previas al paréntesis vacacional, los jugadores mostraron ciertas reticencias a volver a la Casa Club de La Grajera en la sesión vespertina para estar presentes en la cata, la presentación de los vinos de la bodega y en la ceremonia de entrega de premios.

Las altas temperaturas no invitaban a volver al escenario de los partidos. Sin embargo, ahora que el otoño ha llegado y la climatología ya es mucho más benévola, los jugadores volvieron a responder en buen número a la convocatoria de Diario LA RIOJA y en este caso, también de Bodegas Montecillo. Los jugadores, muchos de los cuales no se habían visto a lo largo de la mañana competitiva, se reencontraron en la Casa Club tras las vacaciones. El premio que obtuvieron fue una cata de dos vinos de los que firma la bodega riojana del grupo Osborne como colofón a la entrega de premios.

Los mejores de cada categoría (algunos de los cuales no estaban presentes a la hora de recoger sus obsequios) recibieron su premio en vino. Diferentes referencias de Bodegas Montecillo fueron a parar a las mesas de los mejores jugadores del día.

Además, la bodega de Fuenmayor (que a final del siglo XX se trasladó al Polígono Lentiscares de Navarrete) también dispuso varios lotes que fueron sorteados entre los jugadores presentes en el momento de la rifa.

Sin embargo, el mayor premio que sumaron los jugadores que participaron en el Torneo Bodegas Montecillo fueron los puntos que se otorgan al término de la competición, en función de la clasificación final.

Luis Ángel Otero ganó el premio Etilisa. J. L. Martínez mereció el premio Gobierno de La Rioja. Luis García ganó el premio Logroño Deporte. El premio de lomejordelvinoderioja.com lo recogieron en nombre de Kevin Zimmerman. 1 /

La actual edición de Golf&Vino está a punto de concluir. Únicamente resta por disputarse un torneo, el que se celebrará el próximo día 4 de noviembre y que estará patrocinado por Bodegas Marco Real.

Ahí se otorgarán los últimos puntos para la clasificación de la regularidad. Por eso, los que se elevaron a la clasificación el pasado fin del semana tras el torneo y los que se otorgarán después de recorrer los 18 hoyos el torneo Marco Real adquieren una relevancia trascendental. Parte de lo que ocurra en la clasificación final de la regularidad depende de las actuaciones de los jugadores en estas dos últimas citas.