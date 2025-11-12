Las raíces de la sonsierra navarra

Una de las mesas de jugadores, con el campeón de segunda y su hermano

Bodegas Marco Real asientan sus raíces en la tradición emprendedora de la Familia Belasco, un linaje estrechamente ligado al mundo de los espirituosos y del vino desde hace siglos. Su andadura en Olite comenzó en 1992, cuando Juan Ignacio Belasco adquirió la bodega con la convicción de reivindicar el potencial del viñedo navarro. Desde entonces, la familia ha continuado con ese espíritu explorador, ampliando horizontes y consolidando a Marco Real como una marca que combina historia, innovación y búsqueda de nuevos territorios vinícolas dentro y fuera de Navarra.

Hoy, la bodega trabaja en algunas de las denominaciones de origen más prestigiosas de España —Navarra, Rioja, Ribera del Duero, Rías Baixas, Rueda, Cava y Txakolí—, seleccionando para cada zona a los mejores socios y diseñando vinos que reflejen con autenticidad la personalidad de cada terruño. Su enclave más emblemático es la sonsierra navarra, un territorio privilegiado que prolonga geográficamente la Sierra de Cantabria y donde Marco Real cultiva 49 hectáreas divididas en parcelas con orientaciones y variedades cuidadosamente estudiadas. Este mosaico de suelos y climas permite elaborar una amplia gama de vinos tintos, blancos y rosados que expresan el carácter genuino de cada variedad.

Para dar forma a esta diversidad, la bodega cuenta con modernas instalaciones dotadas de tecnología puntera. Sus depósitos de acero inoxidable con control individual de temperatura y su capacidad total de 4,5 millones de litros permiten trabajar tanto maceraciones largas para crianzas y reservas como procesos más breves para vinos jóvenes.

Como complemento a la experiencia del visitante, Marco Real alberga una de las salas de aromas más completas de España. Con 46 olores organizados en primarios, secundarios y terciarios, esta sala didáctica invita a descubrir los matices sensoriales que intervienen en cada vino, ofreciendo un recorrido interactivo ideal para aficionados y profesionales.