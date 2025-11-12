LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Foto de familia de todos los ganadores con sus premios, en compañía de organizadores y patrocinadores.

Foto de familia de todos los ganadores con sus premios, en compañía de organizadores y patrocinadores. Justo Rodríguez

Protagonismo compartido en la entrega de premios

Los mejores de la jornada y los mejores de la competición recibieron sus galardones como cierre del año

Redacción

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:22

La última entrega de premios del año de los torneos Golf&Vino resultó un tanto atípica porque tuvo un carácter doble.

En primer lugar, se realizó –bajo el protocolo habitual de cualquier certamen– la entrega de premios para los mejores del Torneo Marco Real que se acababa de celebrar.

Los ganadores de los premios especiales fueron los que abrieron la ceremonia. Estaban situados en el hoyo 5, premio lomejordelvinoderioja.com, que ganó Víctor Manso; en el hoyo 8, Cecilia Bronte obtuvo el del Ayuntamiento de Logroño; en el hoyo 13, Roberto Dopereiro se hizo merecedor del Premio Etilisa; y Rafa Pérez Viguera ganó el del Gobierno de La Rioja en el hoyo 16.

Tras esa entrega de premios y el sorteo de regalos ofrecido por bodegas Marco Real y el grupo La Navarra (GLN), se entregaron los premios a los jugadores más regulares a lo largo de las seis jornadas del torneo.

Los mejores de cada una de las clasificaciones (scratch, primera, segunda y damas) recibieron los premios de la organización y después ya, se continuó con el programa habitual de cada jornada, que incluyó una cata de dos vinos de la bodega y una degustación de pinchos.

