«Llevaba una racha bastante mala, pero hoy ha salido todo a la perfección»

La Rioja Miércoles, 16 de julio 2025, 10:57 Comenta Compartir

A pedir de boca. Así es cómo resultó la última jornada del torneo Rioja & Vino antes del parón por las vacaciones estivales para Víctor Manso, flamante ganador en categoría Scratch. Se impuso a sus rivales con una tarjeta de 36 puntos, aunque no fue en la única categoría en la que salió victorioso sino que también terminó encabezando la clasificación de Primera con 46 puntos. Pese a asegurar que llegaba a la cita en una «racha bastante mala», el jugador se recompuso en una jornada que estuvo marcada por el mal tiempo.

– ¿Cómo ha ido la jornada?

– Muy bien, la verdad. Hacía mucho tiempo que no hacía buenos resultados, llevaba una racha bastante mala, estaba jugando en general bastante mal... Pero hoy ha salido todo a la perfección, ha ido todo muy bien. No ha habido fallos así grandes, y entonces he podido hacer muy buen resultado.

– Viene de una mala dinámica, pero hoy ha podido recomponerse ganando tanto en Primera como en Scratch ¿cuáles han sido sus fortalezas?

– Bueno... el golf es así, es un poco impredecible, a veces no sabes lo que va a pasar. Y en este caso, pues mira, ha salido todo muy bien. He jugado bien y, sobre todo, en los greens he pateado muy bien. Hoy han entrado fácil, cosa que otros días no pasa, pero hoy sí. Estoy contento.

– Jornada de éxitos para usted, pero también ha estado marcada por la climatología...

– Sí, la verdad es que al principio ha estado muy bueno el día. No ha hecho mucho calor, no pegaba el sol, entonces se estaba muy bien. Pero claro, luego ya se ha puesto un poco amenazante de tormenta. Y casi al final, cuando quedaban cuatro o cinco hoyos, ha empezado a llover. Y ha llovido una barbaridad, muchísimo. Y claro, había que parar, porque había dos greens que estaban encharcados, no se podía jugar.

– ¿Llevaba paraguas?, ¿equipo de lluvia?

– ¡Nada! Hoy no llevaba ni paraguas ni nada. Me he calado entero. Vamos, he acabado empapado de arriba abajo.

– La fuerte lluvia ha obligado a parar el juego, ¿durante cuánto tiempo han estado parados?

– Pues creo que algo más de media hora, casi una hora quizás. Pero luego ha mejorado todo muy rápido de repente, y parece que se decidió reanudar el juego. Así que hemos podido volver a jugar y acabar bien los hoyos que quedaban.

– ¿Y esos hoyos finales cómo estaban? ¿El campo ha cogido bien el agua?

– Sí, la verdad que sí. El campo ha drenado muy bien. Estaba más blandito el terreno, claro, pero jugable. Nosotros íbamos empapados, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?

«El campo ha drenado bastante bien; estaba más blandito el terreno, claro, pero jugable»

– ¿Qué tal el nivel del resto de golfistas?

– Yo creo que la gente ha jugado muy bien hoy en general. Ha habido buenos resultados, y ha estado bastante disputado. Yo veía por ahí la clasificación y notaba que todo el mundo iba con buenos números. Yo llegaba con cierta ventaja, pero claro, hasta que no terminas no sabes si has ganado o no.

– A mitad de mañana han podido degustar vinos de Finca Valpiedra, ¿qué les ha parecido?

– Sí, han instalado una carpa en el hoyo 9 donde hemos podido probar algunos de sus vinos. Yo, como soy más de tintos, me he decantado por ese y la verdad es que me ha gustado mucho. Es una bodega que ya conocía y hacen vinos estupendos.

–¿ Y los de por la tarde?

– Me ha gustado mucho el blanco, el verdejo. Igual porque estaba bien fresquito, entraba muy bien. El otro tinto también estaba muy bueno, pero pide más una carne para cenar o algo así.

– Es un asiduo de este tipo de torneos, ¿qué le parece esta combinación entre golf y vino? ¿Son compatibles?

– Sí, sí, he participado en varias ediciones anteriores. Creo que es muy original y llamativo y, lo cierto, es que en La Rioja no sabemos hacer nada sino es con un vino en la mano. Hasta jugar al golf. No hay nada mejor que terminar una larga jornada en el campo y luego juntarse con amigos para comentar las jugadas.

–Totalmente. Además, se va con una buena caja, obsequio de Finca Valpiedra...

– Sí, nos vamos cargados. A los vencedores nos han dado una caja con tres botellas magnum. Y celebraremos la victoria con ellas, claro.