LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los golfistas pudieron probar otros vinos de las bodegas en el hoyo 10, a mitad de mañana. M. P.
Bodegas Montecillo

Legado vivo de Rioja

La bodega combina tradición, innovación y experiencias enoturísticas únicas

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:59

Comenta

Bodegas Montecillo forma parte del corazón fundacional de Rioja. Nacida en 1870 en Fuenmayor de la mano de Celestino Navajas, es una de las bodegas más antiguas de la Denominación, solo superada en antigüedad por Marqués de Murrieta. Su origen fue casi casual: un panadero del pueblo heredó unas viñas y comenzó a elaborar vino. Con el paso de las generaciones, sus descendientes transformaron aquella iniciativa familiar en una empresa con visión internacional, llegando incluso a crear una naviera para distribuir sus vinos por el mundo desde el puerto de Bilbao.

El Grupo Osborne se hace con las riendas de la bodega en el 1973 y traslada su sede a Navarrete

La bodega cuenta en la actualidad con 20.000 barricas de roble francés y americano

En la casa original de Fuenmayor, Montecillo ha apostado por hacer un 'scape room'

La tercera generación, encabezada por José Luis Navajas, marcó un punto de inflexión al introducir innovaciones aprendidas en Borgoña, como la vinificación en frío, que modernizaron los métodos de elaboración. Sin descendencia, se cedió el testigo a la familia Osborne en la década de los setenta, quienes construyeron la actual bodega en Navarrete en 1975.

Este nuevo espacio, diseñado como una bodega por gravedad, combina tradición y tecnología, reduciendo al mínimo la maquinaria y el consumo energético. Hoy, Montecillo cuenta con más de 20.000 barricas de roble francés y americano y fue pionera en el uso de depósitos Ganímede, que aprovechan el carbónico natural de la fermentación para realizar los remontados sin electricidad.

Imagen de Galeria
Una camarera del campo de golf de Logroño sirve el Edición Limitada de Bodegas Montecillo. Miguel Peche
Imagen de Galeria
Miguel Peche
Imagen de Galeria
Los tres vinos de Montecillo que se pudieron degustar durante el recorrido. Miguel Peche

1 /

La bodega mantiene una estrecha colaboración con viticultores de Rioja Alta, trabajando más de 800 parcelas controladas con sistemas de geolocalización que garantizan la excelencia de cada uva. Además, Montecillo ha abierto sus puertas al enoturismo, ofreciendo experiencias que combinan historia, cultura y diversión. En su bodega de Navarrete, los visitantes pueden recorrer los calados, descubrir los procesos de elaboración y disfrutar de proyecciones audiovisuales inmersivas. Y en su casa original de Fuenmayor, ahora convertida en espacio multidisciplinar, propone una experiencia única: un 'scape room' ambientado en el universo del vino, donde los participantes resuelven enigmas entre barricas centenarias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  2. 2 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  3. 3 Investigado en Aldeanueva un hombre que llevaba 140 kilos de nectarinas robadas en el maletero
  4. 4 Inmovilizado un camión en el casco urbano de Logroño tras dar positivo el conductor
  5. 5 La Justicia perdona en Logroño 900.000 euros a un empresario mediante la Ley de Segunda Oportunidad
  6. 6

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  7. 7 El Gobierno acuerda pagar los primeros 100 euros de las gafas o lentillas de los menores de 16 años
  8. 8

    Dueños de perros de Haro, contra el censo de ADN
  9. 9 Candela Cabezón y Alberto Espiga, Premios Extraordinarios de Bachillerato en La Rioja 2024-2025
  10. 10

    El director general de Calidad Ambiental gana la plaza de gerente del Consorcio de Aguas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Legado vivo de Rioja

Legado vivo de Rioja