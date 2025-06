«He jugado muy conservador. No quería hacer ningún doble bogey»

C. A. M. Miércoles, 25 de junio 2025, 10:25 Comenta Compartir

Moisés Herrero es un habitual de los Torneos Golf&Vino no solo en esta edición, sino también en las de años precedentes. En estas citas es habitual verle ocupar los primeros lugares de la clasificación, de hecho, en las dos últimas jornadas disputadas este año ha tenido un protagonismo especial durante la ceremonia de entrega de premios. En la segunda jornada (Torneo Bodegas Perica) fue el campeón de primera masculina, y el pasado domingo se impuso en la clasificación scratch del Torneo Bodegas Altanza.

– ¿Cuál ha sido la base de su victoria?, ¿dónde ha estado la clave en el recorrido del pasado domingo?

– Lo primero es que el día (por el domingo pasado) ha sido espectacular y el campo estaba muy, muy bien. Luego, que he salido con la intención de no hacer doble bogey en todo el recorrido y lo he podido cumplir. Entonces, la verdad es que he asegurado mucho y he ido tranquilito y sin complicarme la vida con riesgos innecesarios. Aun así creo que podía haber hecho mejor resultado, pero estoy supercontento porque no he hecho doble bogey en ningún hoyo que era lo que no quería hacer.

«Hay que tratar de jugar lo mejor posible, pero especialmente, de pasarlo bien y disfrutar con el golf»

– ¿Quiere eso decir que ha sido usted muy conservador en su juego?

– Sí, sí, muy conservador porque he ido siempre a tiro fijo, a asegurar y aunque hay que jugar cada bola, la verdad es que me ha salido bien.

– Me decía usted que ha sido un día espectacular. ¿No ha hecho mucho calor?

– Bueno, pero lo normal de estas fechas. También es cierto que el campo estaba fenomenal. Todos hemos jugado en las mismas condiciones, así que no hay excusa. Hay que jugar.

– Usted es un habitual en estos torneos, ¿qué es lo que le gusta de ellos?

– Este torneo de las bodegas está fenomenal, y hay muchísimo ambientillo. Es verdad que en los últimos tiempos está bajando un poquillo, pero es que como hablábamos antes, hoy por ejemplo (la entrevista se realizó el mismo domingo), ha hecho mucho calor y eso a la gente la ha tirado un poquito para atrás. Pero la verdad es que se crea muy buen ambiente, luego te juntas con los amigos, con los que has jugado mucho tiempo... el ambiente es lo que más me gusta.

– Además la cata con los vinos de cada bodega le da un atractivo especial, ¿no?

– Sí, claro. Poco a poco se van intentando hacer unos modelos de torneos que gusten más. Si ahora se ha venido un poquito más abajo, pues se tendrá que buscar una solución para que la gente se reenganche, pero seguro que se consigue.

Quizá no haga falta más que –si no hay muchos jugadores– salir todos a tiro, y así luego cuando acabas, lo haces también todos a la vez, mientras se hacen las clasificaciones, estás media hora tomándote una cerveza en el bar, y se prepara todo... y se pueden entregar los premios y hacer todo lo que haya que hacer, pero todo seguido. Hay me mirar métodos nuevos para renovarlo, pero este torneo es muy atractivo.

Nada de favoritismos

– Por último, los torneos Golf&Vino tienen una clasificación individual, pero también se trata de un trofeo a la regularidad. Usted lleva ya dos torneos estando entre los mejores, y aunque es cierto que estamos aún en el ecuador de la clasificación, ¿podemos hablar de que es usted uno de los favoritos a la victoria final?

– No, no, falta mucho para acabar esta competición y hay que jugarla. Ahora, y siempre, lo que hay que tratar es de jugarlo bien e intentar pasarlo bien y sobre todo disfrutar con el golf.

– Pero no me negará que usted está en una buena posición para aspirar a esa victoria, aunque sea muy cierto, que todavía quedar la segunda mitad de la competición.

– Queda mucho, pueden cambiar mucho las cosas, y lo que hay que hacer es no pensar en ganar, sino en hacerlo lo mejor posible y en pasártelo bien. Esto es un juego. Hoy lo haces bien y mañana lo haces muy mal. Todavía falta mucho para ver qué va a pasar al final de la competición. Esto es muy largo. Hay muchas oportunidades todavía para fallar y hacerlo mal.

