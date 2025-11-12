Redacción Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:39 Comenta Compartir

En el marco del último torneo de la liga Rioja & Vino, Marco Real refuerza su compromiso con el deporte y la cultura del vino. Su director general, José Manuel Plo, explica por qué esta alianza se mantiene tras años de participación, qué vinos han presentado en esta edición y cómo estos encuentros se convierten en la puerta de entrada perfecta para descubrir una bodega con historia, carácter y un fuerte impulso enoturístico.

– Llevan muchos años participando en este torneo. ¿Por qué les resulta interesante seguir contribuyendo?

– Creo que el vino, especialmente aquí en La Rioja, es algo cultural. Unirlo al deporte, como el golf, encaja muy bien. Después de una buena partida suele llegar una buena comida y esta relación permite que el consumidor nos conozca, aprenda sobre nuestros vinos, cómo se elaboran, y se acerque un poco más a este mundo. Por eso es tan interesante para nosotros.

– Desde el punto de vista publicitario, ¿qué aporta esta colaboración?

– Nos permite acceder a un 'target' muy adecuado para nuestro consumo. El golf marida perfectamente con el vino; estos torneos son una muestra de que vino y deporte no tienen por qué estar separados. Al contrario. Tras un buen ejercicio, es fácil disfrutar de un buen aperitivo o comida con un vino.

– ¿Qué vinos han presentado durante la jornada?

– Por la mañana hemos presentado tres vinos jóvenes de la bodega, todos con un pequeño trabajo sobre lías: Blanco Sauvignon Blanc, Rosé de Garnacha y Crianza Tempranillo-Cabernet.

– ¿Y por la tarde?

– Hemos querido presentar una cata diferente a la que podemos estar acostumbrados ya que intentaremos que sean los propios golfistas los que lo hagan de manera colectiva. Probaremos un rosado elaborado de una forma especial, trabajado con sus lías y un toque de crianza. Y después un vino muy distinto: un Malbec argentino elaborado en nuestra bodega de Argentina. La idea es que la gente pruebe varietales que se alejan de las habituales, pero igual de agradables.

– ¿Por qué han elegido estos vinos en concreto?

– Tras 15 ediciones y más de 150 catas, creemos que es buen momento para que los participantes prueben cosas distintas. Hoy queríamos sorprender.

– Hablemos de la bodega Marco Real. ¿Qué la hace especial?

– Marco Real está en Olite, un lugar muy señorial. El nombre viene del Marco Real del Castillo de Olite, donde veraneaban los Reyes de Navarra. Tradicionalmente hemos sido una bodega de rosados, pero en los últimos 20 años hemos desarrollado también blancos y tintos. Además, apostamos mucho por el enoturismo: tenemos la sala de aromas más grande de Europa, organizamos comidas, degustaciones... La gente debería acercarse a disfrutar de la experiencia Marco Real.

– Este tipo de competiciones, ¿son un buen escaparate para atraer visitantes?

– Sin duda. Primero hay que hacer que la gente pruebe los vinos: que les gusten, que les emocionen. El vino no es solo «bueno» o «malo»; debe hacerte sentir cosas. Y si después lo pruebas en un entorno especial, como nuestra bodega, la experiencia es aún mejor. Si desde una copa en un torneo alguien descubre Marco Real y luego decide visitarnos, misión cumplida.