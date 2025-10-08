M. H. Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:00 Comenta Compartir

El golfista riojano Arturo Peña se impuso nuevamente en la categoría scratch del torneo Rioja&Vino, organizado por lomejordelvinoderioja.com revalidando el título conseguido el año pasado. En una jornada de veroño perfecta, Peña firmó una nueva victoria con un significado especial: hacerlo con Bodegas Montecillo, la bodega en la que trabaja, como patrocinadora del evento.

– ¿Cómo ha ido la jornada?

– Muy bien. Hemos tenido una jornada muy bonita, de esas de veroño. Salí en el primer partido, a las ocho y media, con sudadera, pero en el hoyo dos ya tuve que quitármela. La verdad es que ha sido un díazo. Luego hemos tomado un vermucito con los vinos y, a las tres, parecía pleno verano.

– El día acompañaba al juego, ya que se ha impuesto en la categoría scratch.

– Sí, la verdad es que he de decirlo y ser sincero: un 76 golpes en scratch está un poco barato, ¿no? Si lo comparas con el año pasado, cuando gané otra vez el torneo de Bodegas Montecillo, entonces hice un resultado bastante mejor. Pero bueno, ha estado barato. Ha habido grandes jugadores y grandes compañeros. Todos los días no se puede jugar bien. No me voy a quejar: es un +4, pero el día acompañaba, los compañeros también, y el campo estaba espectacular. Ha salido el resultado que ha salido... y la clasificación ha dicho que he ganado.

– ¿Cuáles han sido sus puntos fuertes respecto al resto?

– Bueno, ya lo dije el año pasado cuando gané este torneo, yo no soy un jugador de grandes distancias ni de grandes golpes. Soy más bien una hormiguita. Poco a poco. He tenido un par de errores; jugué muy bien los nueve primeros hoyos, pero esto del golf es un deporte muy mental. Tengo un hoyo cruzado mentalmente, el hoyo 12, y ahí he tenido un problema: hice un doble bogey. Luego, en los últimos hoyos, no he conseguido hacer birdie —solo he hecho uno en todo el día—, pero al final, metiendo putts y manteniendo la constancia, creo que la diferencia ha sido precisamente eso, ser constante y no bajar los brazos.

– Ha sido una jornada en la que ha podido recomponerse, ¿no?

– Correcto. Hoy he jugado con un buen amigo, con Eduardo Ubis, y ha tenido que pegar un par de bolas provisionales. Yo le decía: «Esto no es tenis». Por suerte, cada vez se acerca más gente al golf y nos están quitando esa etiqueta de deporte de pijos. Es un deporte que animo a todo el mundo a probar. Pero hay que entender que no hay segundas oportunidades: ya que tú pegas el golpe y no hay segundo saque como en el tenis, ni segundo tiro como en el baloncesto. Pegarle bien y mantener la concentración es fundamental. No hay que bajar los brazos, porque en cualquier momento se te puede ir todo.

– Día también especial para usted: revalida el título y, además, lo hace con la bodega en la que trabaja como patrocinadora. Supongo que eso lo hace aún más bonito.

– Sí, la verdad es que ha sido algo especial. Juegas en casa, porque este club y el campo de Logroño son como mi segunda casa. Trabajo para el grupo Osborne y para Montecillo, así que estar aquí, con mis amigos —somos muchos socios y tenemos una relación magnífica, hay un grupo estupendo—, poder ofrecer nuestros mejores vinos, que la gente vea cómo trabajamos y compartir mi deporte... es precioso y el broche perfecto de la jornada.

– Usted personifica a la perfección el cometido y público al que va dirigido este tipo de torneos, ¿verdad?

–Yo lo defiendo mucho. En los clubes de golf pasamos muchas horas entre amigos y muchas veces veo más cervezas que copas de vino. Y, oye, está bien tomarse una cervecita para refrescarse, pero somos riojanos, muchos vivimos del vino, así que es importante que haya vino en las mesas. Por ello, me parece una idea estupenda. En La Rioja debemos fomentar el consumo del vino y como miembro de Montecillo me parece una idea magnífica la simbiosis entre ambos mundos que, a priori, parecen ser tan diferentes pero que encajan a la perfección.