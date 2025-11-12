Una cata colaborativa José Manuel Plo, director general de Grupo La Navarra, animó a los golfistas a que fueran los que identificaran los matices de los vinos

Redacción Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:30 | Actualizado 08:37h. Comenta Compartir

Una cata diferente. Así es como José Manuel Plo, director general de Grupo La Navarra y por ende de las Bodegas Marco Real, calificó al último brindis del torneo Rioja & Vino a cargo de Diario LA RIOJA y larioja.com. Fue una velada especial, con sabor a despedida ya que habrá que esperar a la primavera para volver a sacar los palos, que nadie se quiso perder; ni los ganadores de la última jornada ni los de la clasificación general.

El salón social del campo de Logroño fue llenando sus mesas a partir de las 19.00 horas con los participantes de la última edición; muchos de ellos ya amigos tras años jugando codo con codo al golf en la instalación. Después de la correspondiente entrega de premios, que en esta ocasión vino por ración doble, José Manuel Plo se hizo con el micrófono para dar comienzo a la cata. Aunque no lo hizo por mucho tiempo al adelantar sus deseos de realizar una degustación diferente a todas.

Y es que, tras una breve presentación de las bodegas ubicadas en Olite así como de la historia de la familia fundadora, el director general animó a que fueran los propios golfistas los que realizasen ellos mismos las cata desgranando los matices del vino en voz alta. Había que acertar aspectos como el color, el aroma y el sabor tanto del rosado como del tinto con una botella de vino como aliciente para los primeros en adivinarlo.

Se empezó sirviendo el Rosé Blush de Bodegas Marco Real. Un vino elaborado con uva garnacha de las terrazas más altas de la sonsierra navarra que destaca por su frescura y su aroma a frutos rojos como la frambuesa.

Más tarde se dio paso a uno de los vinos más especiales que tiene la bodega de Olite. Y es que Marco Real trajo desde Argentina su Oyuc Reserva elaborado con el 100% de variedad Malbec. Procedente de la zona de Maipú (Mendoza) ha envejecido doce meses en barrica y destaca por su potente color rojo rubí y por su sabor a madera. Es un vino muy elegante y con gran potencial de guarda.

Esta divertida y amena cata puso el broche de oro a la X Liga de golf Rioja & Vino. Agasajados con los vinos de las Bodegas Marco Real, los participantes se despidieron de la edición de la mejor manera y con la vista puesta ya en la primavera para volver a apuntarse a unos torneos que siguen gozando de buena salud.