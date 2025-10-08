LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cristina Chaves dirige la cata de Bodegas Montecillo en el salón social del campo de golf de Logroño. Miguel Peche

Una bodega de tintos

Cristina Chaves, brand manager de la bodega, dirigió una cata en la que se sirvió el Edición Limitada y el 22 Barricas de Montecillo

Miguel Peche

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:59

Carlota Bascuas, responsable de la marca Montecillo, definió a la bodega como especialista en tintos. Y pese a que también presentan una amplia gama de exquisitos blancos y rosados, sus vinos más característicos son los de uva negra. Algo que confirmó poco después su compañera Cristina Chavez, brand manager de la firma, en la cata dirigida dentro del salón social del campo de golf de La Grajera, donde se celebró la entrega de premios de una nueva edición del torneo Rioja&Vino.

El calor, inusual a principios del mes de octubre, marcó el compás de la jornada hasta incluso cuando el sol empezó a bajar. Mientras tanto, las decenas de participantes que habían jugado por la mañana, empezaron a ocupar las sillas del club esperando escuchar sus nombres en las respectivas clasificaciones de las categorías.

Ganaron los mejores, aunque como viene siendo habitual, otros tantos se llevaron sus obsequios tras un sorteo en el que el azar fue el encargado de designar a los afortunados.

Imagen de Galeria
Momento de la cata en la que se sirve uno de los vinos de Montecillo.
Imagen de Galeria
Una de las asistentes a la entrega del premio cata uno de los tintos de la bodega riojana.
Imagen de Galeria
Varios asistentes alzan sus copas para brindar por una buena jornada de golf.
Imagen de Galeria
Patrocinadores, miembros de Bodegas Montecillo y de lomejordelvinoderioja.com brindan con sus copas.
Imagen de Galeria
Los dos vinos de Montecillo, Edición Limitada y 22 Barricas, en copa.

1 /

Agasajados de premios, tanto deportivos como simbólicos, los jugadores escucharon atentamente las explicaciones de Cristina Chaves, brand manager de Bodegas Montecillo y grupo Osborne, cuando cogió el micrófono para dar comienzo a la cata.

Mientras las copas comenzaron a llenarse, la responsable de marca de la bodega hizo una breve introducción sobre el pasado, presente y futuro de Montecillo. Rápidamente se comenzó con la explicación del primer vino elegido por Montecillo para la ocasión: su Edición Limitada. Aunque destacó que los dos destacaban por ser vinos atemporales, «que van mucho más allá de las modas».

Este vino es de la añada 2019 y es uno de los más personales de los que elabora la enóloga de la bodega, Mercedes García. Se trata de un vino elaborado con tempranillo y un 32% de graciano, maderizado en barricas mixtas de roble francés y americano.

El segundo y último vino catado de Bodegas Montecillo de la jornada fue el 22 Barricas. Este gran reserva del 2017 se elabora a partir de un 45% de tempranillo, 35% de graciano, 10% de garnacha y 10% de mazuelo. Es bastante poderoso en boca y destaca por sus notas tostadas sobre un fondo que recuerda al laurel fresco, pimienta negra y clavo.

Te puede interesar

