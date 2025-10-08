Arturo Peña ganó la clasificación scratch

Los integrantes de un partido observan el vuelo de la bola, tras la salida de uno de ellos.

El campo de golf de Logroño-La Grajera recibió a los participantes en la competición Golf y Vino, a la vuelta de las vacaciones, con una jornada muy agradable en lo climatológico. Desde primera hora de la mañana lució el sol, apenas se movía el viento y la temperatura iba subiendo conforme avanzaba el reloj para alcanzar el mercurio una altura respetable en el termómetro.

El campo también presentaba unas buenas condiciones y los jugadores se enfrentaron con ganas a la 'reentré' en la competición. El torneo Bodegas Montecillo superó el centenar de inscritos. Los jugadores tenían ganas de reencontrarse con una competición que se había interrumpido a mediados del mes de julio –tras el torneo de Finca Valpiedra– para dejar tiempo al descanso estival de los jugadores.

El pasado sábado, la competición regresaba para entrar en la recta final porque ya sólo queda la resolución definitiva, el próximo día 4 de noviembre, con la disputa del torneo Marco Real.

Pero antes de llegar a ese momento, el sábado, Arturo Peña se impuso en la clasificación scratch al término de su recorrido por los 18 hoyos. Curiosamente, Peña fue el mejor en el torneo patrocinado por la bodega para la que trabaja, la de Montecillo.

En la clasificación por categorías, Ana Isabel Rico se hizo con el triunfo en el ranking de damas merced a los 38 puntos con los que acabó su participación. En el segundo lugar concluyó Mari Carmen Martínez que firmó 35 puntos, uno más que la mujer que cerró el podio en tercer lugar, Andrea Toledo.

En la segunda categoría, el mejor fue Francisco Javier Agüero con 41 puntos, los mismos que sumó Santiago Hernández (que ocupó la segunda posición) y Miguel Álvarez Jubera (tercero). En esta categoría para establecer la clasificación en el podio, tras el empate entre los tres mejores, hubo que recurrir tanto al hándicap como a la actuación de cada jugador en los segundos nueve hoyos, porque la igualdad fue máxima.

En Primera, el mejor fue Nacho Otaño, pero como Arturo Peña renunció a su premio de ganador scratch, y fue entregado a Otaño (segundo en esa clasificación), el premio para el mejor de Primera se lo llevó Roberto Arroyo con sus 39 puntos. Francisco Javier Romero fue segundo con 38 puntos y tercero, Álvaro Manso también con 38 puntos acumulados al término de su partido.

Una única cita para conocer a los más regulares del año La competición organizada por Diario LARIOJAa través de lomejordelvinoderioja.com va quemando etapas y está a punto de llegar a su desenlace definitivo. Hasta el momento se han disputado cinco torneos (Matarromera, Perica, Altanza, Finca Valpiedra y, el pasado domingo, Montecillo) por lo que ya solo queda uno: Marco Real, el próximo 4 de noviembre, para concluir la competición. Esa última cita tiene un valor doble porque no sólo se conocerá el nombre de los ganadores del torneo que auspicia la bodega navarra, sino que –con la suma de todos los resultados precedentes– se sabrá también el nombre de los jugadores más regulares de la competición. Por tanto, el próximo día 4 de noviembre habrá una doble ceremonia de premiación y los más regulares, además de recibir el reconocimiento de sus rivales en el campo, también recogerán sus premios especiales.