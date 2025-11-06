García Carrión, ¿interesada en Faustino y Bilbaínas?

Alberto Gil Logroño Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:17 Comenta Compartir

Las crisis provocan movimientos sustanciales y la que atraviesa el mundo del vino podría acabar provocando un auténtico sunami. Según publica la web el economista.es, García Carrion estudia ofertas por Codordiu y Bodegas Faustino.

Hace unos días, a raíz de una información publicada por elconfidencial.com, se conoció que la familia Martínez-Zabala, propietaria de Faustino, Campillo y Marqés de Vitoria en RIoja y de Portia en Rueda, habría encargado al banco de inversión Rothschild la valoración de su negocio vitivinicola. Más avanzadas estarían las cosas en el caso de Codorníu (con propiedad mayoritaria del fondo de inversión Carlyle) que, según eleconomista, ha contratado como asesores a Morgan Stanley y Santander para la venta de su 68% del total tras el anuncio de resultados récord en el ejercicio 2023/2024.

El fondo estadounidense, un gigante que tiene 417.000 millones de euros en activos bajo gestión, ha fijado un precio de salida por encima de los 700 millones de euros, un precio elevado lo que podría abrir la puerta a una venta desagregada de activos com Bodegas Bilbaínas o las de Napa Valley, en California, es decir, dos zonas vitivinícolas en una crisis importante.

García Carrión, que ya cuenta con bodega en Rioja (en Labastida), según el economista, que cita fuentes próximas a García Carrión, confirman ahora el interés en ambas empresas a la espera de que se tome la decisión de presentar una oferta por una de ellas. El gigante bodeguero de la familia García Carrión, presente en distintas denominaciones de origen, es propietario de marcas de vino como Antaño, Pata Negra, Mayor de Castilla, Señorío de los Llanos, Viña Arnaiz o Jaume Serra, además de los zumos, caldos, cremas y sangrías Don Simón.

La empresa tiene capacidad financiera y ha amortizado en los últimos tres años, antes de la refinanciación, cerca de 200 millones, cumpliendo con todos los compromisos fijados con la banca acreedora. Tras el acuerdo alcanzado con Caixa, Santander, BBVA y Rabobank ha extendido el vencimiento del crédito sindicado de noviembre de 2026 a marzo de 2031 en unas condiciones más ventajosas. García Carrión cerró 2024 con un ebitda de 144 millones, un 9% más que los 132 que había obtenido el año anterior.