Esther Herranz prevé que en la próxima vendimia se podrá arrancar viñedo con fondos de Europa

Esther Herranz prevé que en la próxima vendimia se podrá arrancar viñedo con fondos de Europa

La eurodiputada riojana habla sobre futuras medidas que afectarán al sector del vino en TVR

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:26

La eurodiputada Esther Herranz asegura que para final de año o comienzo de 2026 como máximo estará aprobado por el Consejo el conocido como 'paquete vino', un conglomerado de acciones y medidas que permitirán emplear de manera más flexible los fondos comunitarios (y usarlos para arranque de viñedo).

De hecho, es el principal objetivo de aquí a final de año: sacar adelante ese texto legislativo que hace posible transferir los fondos europeos no agotados de un año al siguiente; prorrogar las campañas de promoción en terceros países cada cinco años o que la lucha contra enfermedades muy contagiosas puedan ser financiadas al 100% con cargo a fondos comunitarios.

