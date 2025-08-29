LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Espolón acogerá el 14 de septiembre la cata popular del Concurso de Vinos de La Rioja

La cata está abierta a grupos de cuatro personas hasta un total de doce cuadrillas que podrán inscribirse hasta el 10 de septiembre

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:32

La cata popular por cuadrillas de los vinos premiados en el Concurso de Vinos de La Rioja se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Paseo del Espolón y será dirigida por la Cofradía del Vino.

La cata está abierta a grupos de cuatro personas hasta un total de doce cuadrillas que podrán inscribirse hasta el 10 de septiembre a través de la web de Fundación Caja Rioja.

La actividad constará de dos partes, una práctica, con la cata del grupo de vinos seleccionados, pertenecientes a las bodegas premiadas en la edición número 35 del Concurso de Cosecheros y de la tercera edición del Concurso de Vinos de Pueblo.

Y una segunda parte teórica, que estará formada por preguntas relacionadas con la actualidad, historia y tradición de los vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Los miembros de la cuadrilla ganadora tendrán como premio un lote de vino de las bodegas ganadoras del Concurso de Vinos de Cosecheros de La Rioja y el diploma de 'Amigos de la Cofradía del Vino de Rioja', una publicación de Fundación Caja Rioja y la posibilidad de asistir a las actividades de la Cofradía como miembros de esta entidad durante un año.

Este año entre los dos Concursos se presentaron 54 bodegas de las que 11 lo hacían por primera vez; pertenecían a 25 localidades.

La cata ha sido presentada este viernes por responsables de la Fundación Caja Rioja, Caixaban y la Cofradía, que colaboran en la organización del evento.

