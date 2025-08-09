El vino marida con el arte y la cultura

En España, agosto es el mes vacacional por excelencia y las bodegas riojanas aprovechan para abrir sus puertas y proponer actividades que no están habitualmente ... programadas durante el resto del año, sino que se reducen al periodo estival (muchas son al aire libre). Casi siempre, las manifestaciones culturales y artísticas resultan un buen complemento para las propuestas enoturísticas habituales durante todo el año.

CVNE ha preparado una exposición que inauguró hace ya algunas semanas y la mantiene abierta durante todo el verano, el otoño e incluso parte del invierno porque no se clausurará hasta enero de 2026 aunque es en verano cuando permanece abierta todos los días.

El histórico edificio de la Compañía de Vinos del Norte de España alberga la muestra 'A lo largo del día' del escultor catalán más internacional del siglo XXI, Jaume Plensa. Se trata de una obra compuesta por 24 gongs que representan las horas del día. Cada uno de estos instrumentos ancestrales contiene una palabra en inglés e invitan al visitante a hacerlos sonar, convirtiéndolo en partícipe de la obra al hacerle liberar la energía contenida en las piezas.

La visita la exposición, que concluye con la degustación de un vino la experiencia degustando una copa de Asua Crianza en el wine bar, cuesta 12 euros para los adultos y 8 para los niños.

En otros casos, las propuestas son más 'efímeras', como la de Bodegas La Emperatriz que anima a vivir la Golden Hour el próximo jueves 14, entre las 20.00 y las 23.00 horas y disfrutar del atardecer en los jardines de la bodega. La entrada (30 euros, y diez más si se quiere autobús desde Logroño y Haro) incluye dos wine cocktails, cuatro pinchos gourmet –gazpacho andaluz, tosta de queso fresco con frutos rojos, tartar de tomata con cecina y pan brioche con cerdo agridulce, rúcula y salsa de cítricos– y música en directo.

Un día después, el festivo 15 de agosto, Bodegas Lecea también propone disfrutar del atardecer en pleno viñedo. Para ello ha dispuesto planes más 'aventureros' porque la experiencia arranca a las 18.30 horas con un recorrido por la bodega familiar del S. XVI que incluye la visita a los calados y luego para el traslado al viñedo hay diferentes opciones: en bicicleta eléctrica, en todoterreno descapotable o utilizando medios propios. En el viñedo espera «una cena km 0 a pie de viña, con música en directo y copa en mano, mientras el atardecer pinta el cielo de colores». El precio de la experiencia parte desde los 55 euros.

En Arnedo, el día 21 de agosto por la tarde noche (20.30 horas y con entrada gratuita), las bodegas Marqués del Atrio organizan un concierto a cargo del dúo de violín y piano Entre Amigos.

El último sábado de este mes, el día 30, Bodegas Ontañón invita a adentrarse en la bodega-museo (Templo del Vino) de Varea y acercarse a la mitología que adorna la instalación desde que el escultor riojabajeño Miguel Ángel Sáinz dejara su impronta en ella.

La experiencia arranca a mediodía en el Jardín de los Olivos del Templo del Vino y conduce a una visita guiada por la bodega, con especial atención a las esculturas mitológicas que ocupan sus espacios. La entrada (35 euros, los adultos y 10, los niños) incluye además de la copa y el cuelgacopas que quedarán como recuerdo, la cata de 4 vinos y otras tantas tapas estivales. Como las plazas son limitadas, se aconseja la reserva previa a través de la web de la bodega.

También ese último sábado de agosto y en un horario similar (de 12.00 a 14.00 horas), Bodegas David Moreno organiza en sus instalaciones un concierto de Trady Sound, una banda de rock con alma, que fusiona soul, blues y funk con influencias de los 70. La entrada cuesta 30 euros e incluye una botella de vino y una tabla de embutidos para acompañar la música.

La propuesta de Juan Carlos Sancha se distancia un poco de las anteriores porque no la acompaña de música. El enólogo riojano prioriza el conocimiento del viñedo por eso contempla estos días visitas al viñedo singular con un vehículo Hummer y posteriormente a la plantación mas extensa de Vitis silvestris de la zona. Después habrá una presentación en la bodega y una cata de 4 vinos premium de variedades autóctonas minoritarias y viñedos centenarios ecológicos.

En La Rioja Alavesa, también las bodegas proponen actividades especiales para estos días, pero además, los días 22, 23 y 24 de agosto, se celebra en diversos escenarios y localidades el Festival Esférica Rioja Alavesa que conjuga la música en directo y singulares emplazamientos, catas de vino en bodegas y una cuidada propuesta gastronómica basada en productos locales. Bodegas Faustino (Oyón), Bodegas Ysios, el Parque Félix María Samaniego, Espacio Gastronómico Villa-Lucía y la Hospedería Los Parajes (Laguardia), Bodegas Baigorri (Samaniego) son los puntos en los que se concentrarán las diferentes actividades.

Además, Bodegas Baigorri, todos los jueves, viernes y sábados de agosto propone un brunch entre viñedos; y Valdelana, hoy y el próximo sábado mantiene sus Maridajes Estelares por 79 euros.

