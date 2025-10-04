La Rioja Alta S. A., un estandarte de la calidad

La naturaleza marca su propio ritmo. Sin prisas, con la quietud y la sabiduría que el paso del tiempo ha ido plasmando en ella. Una ... virtud que aplica La Rioja Alta S. A. en sus vinos. Ahí no hay reloj que marque las horas; no hay calendario donde tachar los días para poder pasar a la botella el fruto del trabajo realizado previamente. Es la experiencia, la sabiduría aplicada a una crianza que persigue la máxima calidad del vino, la que marca la pauta. Solo cuando el enólogo estima oportuno se lleva a cabo el último trámite. Si no, el vino aguardará hasta alcanzar el momento óptimo.

Así lo han venido haciendo en esta bodega centenaria, estandarte de los vinos clásicos, que abrió sus puertas en 1890, cuando cinco familias riojanas y vascas se unieron para fundar en Haro, en el Barrio de la Estación, la Sociedad Vinícola de La Rioja Alta –no fue hasta los años 40 cuando adquirió el nombre de La Rioja Alta S. A.–. En esa época, Francia, cuyos viñedos habían quedado asolados por la filoxera, tenía puestos los ojos en Rioja; una región de gran tradición vinícola, pero con un potencial aún sin explotar. Así, esas cinco familias vieron la oportunidad de asumir el concepto galo en torno al vino y se hicieron con los servicios del enólogo francés Alfonso Vigier, que transformó el modo de elaborar para adaptarlo al modelo francés, de mayor calidad y renombre. Él fue el 'culpable' de crear el Reserva 1890, que se ha convertido en la actualidad en el Gran Reserva 890.

LAS EXPERIENCIAS DESTACADAS Descubriendo La Rioja Alta S. A.

Visita guiada por la bodega y cata comentada de 4 vinos. De lunes a viernes. 2 horas. 35€.

Un viaje entre barricas

Recorrido por la bodega y cata de 3 vinos. Sábados. Duración, 1h30 minutos. Precio, 28€.

La Esencia de Rioja

Cata histórica de tres cosechas de Gran Reserva 904 y visita guiada a la bodega. 18 de octubre y 22 de noviembre. 2h. 65€.

Universo Grandes Reservas

Cata comentada de Gran Reserva 890, Gran Reserva 904 y Viña Arana Gran Reserva, además de visita a la bodega. 11 de octubre, 8 de noviembre y 20 de diciembre. 2h. 55€.

Winebar y tienda

El Garaje del Club de los Cosecheros: De lunes a viernes, de 11 a 17.30h; festivos, sábados y domingos, de 11 a 15 horas.

Esa obsesión de La Rioja Alta S. A. por la máxima calidad se observa en sus tres pilares: contar con viñedo propio –600 hectáreas–, fabricar sus propias barricas –cuentan un taller de tonelería, donde hacen sus barricas de roble americano– y afianzar al máximo la apuesta por las largas crianzas, donde se dan la mano la tradición –la trasiega por ejemplo se sigue haciendo a la luz de las velas– y la innovación –la tecnología y el desarrollo I+D+i, con un laboratorio puntero, tienen un papel crucial–.

Todo ello se percibe desde el primer momento en el que comienza el recorrido por la bodega. La Rioja Alta S. A. apostó bien pronto por mostrar al público su trabajo. Su inquietud por el enoturismo le ha llevado a un proceso continuo de renovación de instalaciones, en busca de dar respuesta a la cada vez mayor demanda de visitantes.

Un paseo por la historia

El recorrido guía a los visitantes también por la nave de tinas centenarias, que estuvieron operativas hasta el año 1995, elevadas sobre pilares para poder colocar debajo de ellas las brasas. Y, nuevamente, la parte más tradicional se da la mano con el trabajo más moderno que están desarrollando en La Rioja Alta S. A. La nave de experimentación que se visita después alberga el fruto de las investigaciones que están acometiendo, para a base de ensayo-error comprobar cómo se comportan los diferentes robles que suministran sus proveedores para la elaboración de las barricas, la evolución en el interior de ellas de las diferentes variedades de uva... Un trabajo con un único fin, que el vino siga soportando las largas crianzas que definen a la bodega.

Todo en La Rioja Alta S. A. está cuidado al detalle para transmitir una sabiduría centenaria que continúa desvelándose a medida que se avanza por el recorrido. Tesoros que aguardan la emoción de quien los descubre por vez primera. Como su 'joyero histórico', que guarda con sobriedad su histórico de añadas –comenzando en 1890– o su túnel botellero con más de 70.000 unidades de su Gran Reserva 904, colocadas una a una.

El celo por proteger esa filosofía se respira en cada rincón de la bodega y penetra contagiando a quien decide visitar sus instalaciones, sabedores del privilegio que supone poder disfrutar del arte que alberga cada botella en su interior. No solo hay detrás largas crianzas. Porque La Rioja Alta S.A. es la bodega con «el mayor inmovilizado del mundo de reservas y grandes reservas», destaca Samuel Fernández, que permanecen en ella hasta el momento óptimo de consumo. Ni antes ni después. «Perseguir la máxima calidad es la apuesta de la casa», añade.

Una casa que cuenta con el club de cosecheros más antiguo de España (1976) y que nació con la idea de que quien visitase la bodega pudiera disfrutar en ella de su propio vino, exclusivo para los socios del club, y con etiquetas personalizables.

Dentro de dos meses habrá una nueva sala de catas, que ocupará el espacio de los antiguos laboratorios, y que llevará el sello de María Villalón. La interiorista también fue la artífice de transformar la antigua cochera de la bodega en El Garaje del Club de Cosecheros, donde se ubica la nueva tienda y winebar y que acoge una impresionante escultura de Fernando Oriol de hierro oxidado, que recrea las ramas y hojas de roble y se mimetiza con la sala.

«Hemos pensado en espacios para disfrutar», comenta Samuel Fernández. Como también lo son los dos comedores privados, que funcionan de lunes a viernes; uno más tradicional y otro de corte más moderno. O sus terrazas exteriores que, de manera muy sutil, invitan a sentarse para relajadamente tomar una copa y apreciar la esencia de una región que tan bien ha sabido exprimir La Rioja Alta S. A.

