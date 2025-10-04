LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Rioja Alta S. A., un estandarte de la calidad

Los vinos clásicos y sus largas crianzas definen a esta bodega centenaria, que aúna tradición e innovación y que cuenta con el club de cosecheros más antiguo de España; en el Barrio de la Estación de Haro ha diseñado espacios únicos que ensalzan la experiencia del visitante

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:49

La naturaleza marca su propio ritmo. Sin prisas, con la quietud y la sabiduría que el paso del tiempo ha ido plasmando en ella. Una ... virtud que aplica La Rioja Alta S. A. en sus vinos. Ahí no hay reloj que marque las horas; no hay calendario donde tachar los días para poder pasar a la botella el fruto del trabajo realizado previamente. Es la experiencia, la sabiduría aplicada a una crianza que persigue la máxima calidad del vino, la que marca la pauta. Solo cuando el enólogo estima oportuno se lleva a cabo el último trámite. Si no, el vino aguardará hasta alcanzar el momento óptimo.

