Planes en Montecillo y Faustino Rivero por el día mundial del Enoturismo

La Rioja Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:34 Comenta Compartir

Con motivo del Día Mundial del Enoturismo y aprovechando el precioso otoño sobre los viñedos, Bodegas Montecillo presenta 'Recolectando Sabores', una propuesta que celebra dos pasiones profundamente arraigadas en la cultura riojana: el vino y la micología.

Este sábado 8 de noviembre, Montecillo abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia sensorial única que conquistará a los amantes del buen vino, los sabores de temporada y el entorno natural. Una invitación a disfrutar de una jornada pausada y enriquecedora, donde cada paso está pensado para reconectar con la tierra.

'Recolectando Sabores' comenzará con una salida a la dehesa de Navarrete para recolectar setas silvestres. El recorrido estará liderado por Luis Ballester, experto micólogo, quien compartirá sus conocimientos sobre las especies autóctonas y los secretos para identificarlas y recolectarlas. Tras la salida al bosque, la experiencia continuará en la actual bodega de Bodegas Montecillo, en Navarrete. Allí, los visitantes podrán recorrer sus espacios más emblemáticos mientras el equipo de la bodega desvela los secretos del proceso de elaboración de sus vinos. El broche de oro llegará con un almuerzo inédito en su bodega fundacional, un espacio cargado de historia y habitualmente cerrado al público con el premiado chef Juan Carlos Ferrando e inspirado en las setas recogidas durante la mañana. Más información y reservas en 941 440 125 o del correo electrónico info@bodegasmontecillo.com, con sólo 12 plazas (80 euros).

En Arnedo

Con motivo también del Día del Enoturismo, Faustino Rivero Ulecia (Arnedo) propone también experiencias especiales: Beber una copa de vino mientras el sol se esconde tras las montañas, contemplando el Valle del río Cidacos, es una experiencia que invita a detener el tiempo. Con esta evocadora premisa, Faustino Rivero Ulecia, bodega situada en Arnedo (La Rioja), propone un viaje sensorial por el corazón y el alma de la región vinícola. Cada sorbo se convierte en un relato de tradición, cultura y del meticuloso arte de elaborar vino, transmitido de generación en generación. A través de su página web, la bodega ofrece la posibilidad de reservar visitas guiadas con cata, una experiencia que culmina con el placer de degustar los vinos en el mismo lugar donde nacen. Entre las opciones disponibles destacan: visita Guiada Bodega + Cata (15€), Visita Guiada + Cata de Vinos Blancos (20€), Visita Bodega + Cata de Riojas Premium, Visita Guiada Bodega + Cata de vino de tres denominaciones (20€) y Visita Guiada Bodega + Cata de vinos internacionales (30€).

Temas

Vino

Navarrete

Arnedo

Setas