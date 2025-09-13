Bodegas Corral: un alto en el Camino

La historia de Bodegas Corral se remonta a finales del siglo XIX. Saturnino Daroca, militar y apasionado del mundo del vino, plantó las semillas de ... lo que hoy es esta bodega, que desde sus inicios ha apostado por la elaboración de vinos de calidad. Así surgió su pequeña bodega familiar en Sojuela –recibió el nombre de Bodegas Corral tras casarse su hija con Martín Corral, que aportó el escudo heráldico que acompaña a la bodega desde entonces–, que al quedarse pequeña decidió trasladarla a Navarrete. Era 1970 y cuatro años más tarde se finalizaron los trabajos para iniciar este nuevo camino, pero conservando una esencia que continuó la nueva generación de la familia hace medio siglo y que ha llegado hasta nuestros días, también tras la incorporación en mayo de 2024 de la familia Fuertes (Bodegas Luzón), conectando así las denominaciones de Jumilla y Rioja.

Bodegas Corral puede presumir de un emplazamiento privilegiado, a orillas del Camino de Santiago –cuenta con acceso propio–, junto a las ruinas del antiguo Hospital de Peregrinos de San Juan de Acre, que databa del año 1185, paso obligado para quienes peregrinan. Su vino Don Jacobo rinde tributo a la Ruta Jacobea.

El recorrido se inicia precisamente junto al Camino y al lado del winebar, de los antiguos depósitos de hormigón y de los viñedos ecológicos de sauvignon blanc, que ocupan una de las 12 hectáreas en propiedad de la bodega. No obstante, guarda su joya de la corona al abrigo del Moncalvillo: una finca de diez hectáreas, a 611 metros de altitud, plantada en 1985, y que confían en que reciba la distinción de viñedo singular. De esas cepas de tempranillo salen dos de sus vinos más emblemáticos: Altos de Corral y Altos de Corral Reserva.

Ya en el interior de la bodega –cabe destacar que está totalmente adaptada para personas con movilidad reducida, con ascensor que conecta la planta principal con la inferior y aseos adaptados–, los pasos dirigen al visitante hasta la sala de barricas, que ocupa 2.000 metros cuadrados y donde descansan dos mil barricas de roble francés y americano. «Todos nuestros vinos envejecen un tiempo en barricas, algo más de lo que marca la normativa del Consejo Regulador para dotarlos de esa personalidad única que les caracteriza, antes de seguir su proceso en botella», comenta Nadine Gómez, responsable de Enoturismo y Eventos en Bodegas Corral.

La zona de barricas cuenta con su propio tren de lavado, a la vista del visitante, para que conozca de primera mano también este procedimiento de higienización a base de agua caliente a presión y vapor de agua y la posterior quema de azufre (pajuela). Y en la parte final de la sala de barricas, aún por descubrir al visitante, se encuentran los nichos de añadas antiguas. La propiedad actual continúa inventariando los vinos que se conservan en este espacio singular, que cuenta con botellas que se remontan al año 1973. En ellas, sobresalen sus etiquetas originales, algunas personalizadas con referencias a temas militares –influencia de Saturnino Daroca–. «Hemos encontrado una caja que se remonta a la Guerra Civil y en la que todos los años guardaban vino, que se ha conservado de manera increíble, a un capitán. Y cuando visitaba Logroño venía a la bodega a por él», menciona Nadine Gómez.

Al comedor, que goza de unas vistas excepcionales a la sala de barricas y que está pensado para celebraciones (bautizos, comuniones, bodas) y eventos profesionales, se entra a través de las puertas originales de la bodega primigenia. Un espacio sobrio y funcional, muy en la línea de la bodega, que conserva en su sala de reuniones los primeros acuerdos alcanzados con los agricultores de la zona de Sojuela para la compra de su uva y que datan de 1892 y 1893 –Bodegas Corral continúa trabajando con agricultores locales para adquirir la uva necesaria para su producción–.

Desde la sala de barricas se continúa al área del botellero de sus vinos tintos, que envejecen en jaulones de madera, al estilo tradicional. «Cada vez son menos las bodegas que apuestan por ellos. Poder disponer las botellas de manera horizontal hace que el vino esté permanentemente en contacto con el corcho natural y así la entrada de oxígeno se lleva a cabo de manera lenta y constante, logrando una buena conservación y que se pueda consumir de manera óptima», subraya Gómez.

Así se observa en la sala de catas, último alto en el recorrido por la bodega, donde se busca que el acercamiento a sus vinos sea de la manera más dinámica posible. «Son catas muy adaptadas al visitante; en función de su conocimiento, de si es la primera bodega que visitan». Y, de este modo, a través del olfato, la vista y el gusto sentir el vino y descubrir los matices del tempranillo, la garnacha, el mazuelo, el graciano, la viura, la maturana blanca y la maturana tinta navarretana con las que trabajan.