LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Espectacular nave de barricas en Piérola. Justo Rodríguez
Enoturismo | Bodegas Piérola

Una bodega que va a cumplir un cuarto de siglo

La bodega de Moreda, creada en 1996, busca «hacer un vino de calidad, y que así lo interprete el mercado» y que se perciba en él «un elemento diferencial», según expone Carlos Fernández de Piérola

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:41

La familia Fernández de Piérola siempre había cultivado sus propios viñedos en Moreda, pero cada año –como otros tantos agricultores– vendían su uva a la ... cooperativa. Fue en 1996, cuando Carlos decidió abandonar su puesto de funcionario en la Diputación de Álava, dejar de vender la uva que cultivaba y comenzar también a elaborar sus propios vinos. El objetivo era conseguir unos de calidad, pero también con una personalidad propia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  2. 2 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  3. 3

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»
  4. 4 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  5. 5 Detenido un joven como presunto autor de tres robos con fuerza en varios establecimientos de Logroño
  6. 6 La torre de Viguera se desplomó por filtraciones subterráneas de agua que deterioraron la base
  7. 7

    El proyecto del nuevo edificio de Medicina se licitará este mes por 1,88 millones de euros
  8. 8

    Vivir y trabajar en un paraíso natural
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una bodega que va a cumplir un cuarto de siglo

Una bodega que va a cumplir un cuarto de siglo