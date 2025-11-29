LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Clara Ibaibarriaga toma una muestra de las barricas Justo Rodríguez
Enoturismo

Betolaza. Una bodega de agricultores

En Briones, cuatro generaciones atrás, la familia Betolaza comenzó a hacer vino con las uvas que recogían en sus viñas. Ellos siempre han sido agricultores, y elaborar vino era la consecuencia natural de su actividad

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:45

Comenta

Los hermanos Ibaibarriaga –Francisco y Clara– siguen la tradición familiar. Ya sus abuelos comenzaron a elaborar sus vinos. Lo hacían porque su actividad profesional era ... la de agricultores y la salida natural era, o vender la uva, o hacer vino para venderlo ellos mismos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

