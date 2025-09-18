LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

David Janer rueda en La Rioja un capítulo de la serie de televisión 'Enológica'

El rodaje para el capítulo riojano, que se podrá ver en Prime Video, se desarrolla estos días en localidades como Quel, Alcanadre, Entrena, Ollauri, Haro, Logroño o Baños de Río Tobía

La Rioja

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:19

David Janer, sumiller y conocido actor por su papel en 'Águila Roja', visita estos días algunos municipios riojanos como Quel, Alcanadre, Entrena, Ollauri, Haro, Logroño o Baños de Río Tobía, donde se está rodando el capítulo de la serie 'Enológica', dedicado a La Rioja.

La serie se estrenará en esta última parte del año en diferentes plataformas internacionales como Prime Video o canales internacionales de Latinoamérica y Estados Unidos.

Este producto audiovisual, apoyado por el Gobierno de La Rioja, está realizado por Konsak Producciones y dirigido por José Berodas, creador de éxitos televisivos como Enclaves, Efímero y Siente lo Rural en Prime Video y AMC. Además, cuenta con guiones de Nacho Rodríguez, uno de los escritores más destacados en formatos de viajes para televisión, lo que garantiza un contenido auténtico, cautivador y muy divertido.

Durante la emisión de su primera temporada, la serie Enológica ha alcanzado una audiencia media de 7,5 millones de espectadores por capítulo en el conjunto de plataformas de distribución (plataformas de streaming, televisión FAST y canales de televisión convencionales a nivel nacional e internacional).

