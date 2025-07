La dana causa nuevas estragos en la viña, con 2.100 más hectáreas dañadas en La Rioja y otras 1.600 en Rioja Alavesa

Alberto Gil Lunes, 14 de julio 2025, 17:22 | Actualizado 17:31h. Comenta Compartir

El paso de la dana el pasado fin de semana, tal y como ha venido informando Diario LA RIOJA, ha causado importantísimos daños en cultivos, fundamentalmente en viñedo, y así lo están confirmando los partes que desde primera hora de la mañana están comunicando los agricultores a Agroseguro. De momento, aunque seguirán creciendo en los próximos días, en la Comunidad riojana, que sumaba hasta el fin de semana casi 10.000 hectáreas por siniestros en sus viñedos, ya se han comunicado daños en otras 2.100 hectáreas, mientras que también ha habido incidencias en otras 700 hectáreas de diferentes cultivos, como pimiiento, aceituna o almendro, según la información facilitada por la entidad aseguradora.

En Rioja Alavesa, donde el viernes por la noche se llegaron a superar hasta los 70 litros por metro cuadrado en algunas poblaciones, había daños por pedrisco en unas 1.100 hectáreas de viña hasta el paso de la dana, sobre todo por tormentas muy tempranas en mayo y, hasta las 15 horas de hoy, hay que añadir otras 1.600 nuevas hectáreas de vid con daños en la comarca. Son datos también provisionales, hasta las 15 horas de hoy, con lo que seguirán creciendo en los próximos días.

El año, desde abril cuando se registraron las primeras tormentas, está siendo horrible especialmente para el viñedo. Entre La Rioja (comunidad autónoma) y Álava (RIoja Alavesa) ya suman -y la cifra seguirá aumentando con las tramitaciones- casi 15.000 hectáreas con siniestros, lo que supone el 23% del total del viñedo productivo, por lo que no sería descabellado pensar que, entre los daños que pueda haber en la Ribera navarra y lo no asegurado, un tercio del viñedo de la DOCa se ha visto afectado por fenómenos meteorológicos traumáticas, casi en su totalidad pedrisco.

Asimismo, y esto no se comunica a Agrosegurio el persistente mildiu continúa devorando coecha -el seguro no cubre los daños del hongo, por lo que no se comunica- y se reactivará seguro con virulencia con las tormentas de pasado fin de semana, por lo que la vendimia puede verse mermada de manara más que signficativa. De hecho, no pocos técnicos ya estiman que será inferior a la de 2024, que hasta ahora era la más corta del siglo.