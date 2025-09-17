El crianza de Altanza, en la lista de 'Best buy' de Wine Enthusiast
El vino de la bodega de Fuenmayor logra 92 puntos y alcanza el puesto 49 del top 100 mundial
La Rioja
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:30
Bodegas Altanza celebra un nuevo hito en su trayectoria. Su vino Altanza Crianza 2021 (100% tempranillo, Rioja) ha sido seleccionado por la prestigiosa revista estadounidense Wine Enthusiast como uno de los Top100 Best Buy Wines 2025, alcanzando el puesto 49, con92puntos.
«Este reconocimiento internacional pone en valor el compromiso de Altanza con la calidad, la autenticidad y la tradició n riojana, acercando al mundo vinos que combinan elegancia, frescura y tipicidad», asegura la bodega de Fuenmayor.
«En cada cosecha buscamos un Crianza que muestre fruta viva, un toque de chocolate, taninos jugosos y un /inal sabroso. Es la esencia de nuestro tempranillo y de Rioja, gran calidad a buen precio», afirma Carlos Ferreiro, enó logo de Altanza.
Altanza Crianza 2021 es un vino elaborado exclusivamente con Tempranillo, variedad emblemática de Rioja. Criado en barricas de roble francés, destaca por su equilibrio entre fruta roja fresca, notas especiadas y un /inal sedoso y persistente. Un vino versátil, perfecto tanto para acompañar gastronomı́a tradicional como para disfrutarse por sı́ solo.
Este reconocimiento se suma a la lista de premios y menciones que consolidan a Altanza como una de las bodegas referentes en Rioja, con una clara vocació n internacional y la misió n de trasmitir su «arte de compartir» en cada copa.
