LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El crianza de Altanza, en la lista de 'Best buy' de Wine Enthusiast

El vino de la bodega de Fuenmayor logra 92 puntos y alcanza el puesto 49 del top 100 mundial

La Rioja

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:30

Bodegas Altanza celebra un nuevo hito en su trayectoria. Su vino Altanza Crianza 2021 (100% tempranillo, Rioja) ha sido seleccionado por la prestigiosa revista estadounidense Wine Enthusiast como uno de los Top100 Best Buy Wines 2025, alcanzando el puesto 49, con92puntos.

«Este reconocimiento internacional pone en valor el compromiso de Altanza con la calidad, la autenticidad y la tradició n riojana, acercando al mundo vinos que combinan elegancia, frescura y tipicidad», asegura la bodega de Fuenmayor.

«En cada cosecha buscamos un Crianza que muestre fruta viva, un toque de chocolate, taninos jugosos y un /inal sabroso. Es la esencia de nuestro tempranillo y de Rioja, gran calidad a buen precio», afirma Carlos Ferreiro, enó logo de Altanza.

Altanza Crianza 2021 es un vino elaborado exclusivamente con Tempranillo, variedad emblemática de Rioja. Criado en barricas de roble francés, destaca por su equilibrio entre fruta roja fresca, notas especiadas y un /inal sedoso y persistente. Un vino versátil, perfecto tanto para acompañar gastronomı́a tradicional como para disfrutarse por sı́ solo.

Este reconocimiento se suma a la lista de premios y menciones que consolidan a Altanza como una de las bodegas referentes en Rioja, con una clara vocació n internacional y la misió n de trasmitir su «arte de compartir» en cada copa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Es mi lucha. No voy a quitarme el velo islámico por voluntad propia»
  2. 2 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  3. 3

    Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño
  4. 4 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  5. 5

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones
  6. 6

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  7. 7 Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-232, en San Asensio
  8. 8 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes
  9. 9

    Logroño registra ya más de cinco accidentes y cien denuncias al mes de patinetes eléctricos
  10. 10

    Nueve preguntas (con respuesta) sobre la normativa de patinetes eléctricos en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El crianza de Altanza, en la lista de 'Best buy' de Wine Enthusiast

El crianza de Altanza, en la lista de &#039;Best buy&#039; de Wine Enthusiast