TVR Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:36 | Actualizado 16:50h.

Con motivo de la celebración este miércoles del Día Europeo del Vino la eurodiputada riojana Esther Herranz ha anunciado en TVR avances en la elaboración del nuevo «paquete vino» legislativo, enfocado en fortalecer herramientas para la campaña 2026. La eurodiputada ha querido destacar que entre las medidas propuestas están el aumento de fondos, su mejor distribución, el uso flexible de presupuestos no gastados y la introducción de variedades para adaptarse al cambio climático.

Herranz ha afirmado que ahora se aboga por mayor inversión en promoción y comercialización, con especial énfasis en las Denominaciones de Origen y la calidad. El objetivo: apoyar a viticultores que conservan una tradición milenaria porque «creemos en el futuro del sector del vino». Con las negociaciones ya avanzadas entre los grupos políticos, se espera cerrar un acuerdo antes de fin de año.