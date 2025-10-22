LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
«Creemos en el futuro del sector del vino»

Esther Herranz

«Creemos en el futuro del sector del vino»

La eurodiputada anuncia en TVR avances en la elaboración del nuevo «paquete vino» legislativo, enfocado en fortalecer herramientas para la campaña 2026

TVR

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:36

Comenta

Con motivo de la celebración este miércoles del Día Europeo del Vino la eurodiputada riojana Esther Herranz ha anunciado en TVR avances en la elaboración del nuevo «paquete vino» legislativo, enfocado en fortalecer herramientas para la campaña 2026. La eurodiputada ha querido destacar que entre las medidas propuestas están el aumento de fondos, su mejor distribución, el uso flexible de presupuestos no gastados y la introducción de variedades para adaptarse al cambio climático.

Herranz ha afirmado que ahora se aboga por mayor inversión en promoción y comercialización, con especial énfasis en las Denominaciones de Origen y la calidad. El objetivo: apoyar a viticultores que conservan una tradición milenaria porque «creemos en el futuro del sector del vino». Con las negociaciones ya avanzadas entre los grupos políticos, se espera cerrar un acuerdo antes de fin de año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  2. 2 Detenido in fraganti por el robo en un domicilio de Logroño
  3. 3 Un joven sufre la amputación de tres dedos en una granja de Santa Coloma
  4. 4 La riqueza rompe a España en dos y se amplía la brecha entre el norte y el sur
  5. 5 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  6. 6 Dos heridos en el choque entre un camión y un turismo en la circunvalación de Logroño
  7. 7 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  8. 8

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  9. 9 El nuevo Centro Nacional del Envase se licitará por casi 11 millones de euros a finales de octubre
  10. 10

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Creemos en el futuro del sector del vino»