El Consejo cierra la vendimia normal en toda la DOCa con 210 millones de kilos ya en las bodegas

El Consejo Regulador cerró ayer, 7 de octubre, la vendimia normal en el conjunto de la DOCa Rioja. No significa que haya terminado la recogida, ... pero, a partir de ahora, cualquier viticultor que quiera seguir cortando uva tendrá que comunicarlo previamente a los servicios técnicos y deberán pesarse las uvas en origen y destino en presencia de veedores habilitados.

Con fecha del pasado día 6, se han sobrepasado los 200 millones de kilos, 210 millones en concreto hasta el día 6, de los que 171 son de uva tinta y 33 de blanca (está última ya práctica, sino completamente, terminada).

Por zonas, las bodegas de La Rioja Oriental han recibido 61,2 millones de kilos (51,34 de tintas y 9,92 de blancas), La Rioja Alta acumula 93,76 millones de kilos (77,52 de tintas y 16,24 de blancas) y Rioja Alavesa, 55,38 millones de kilos (48,27 de tintas y 7, 11 de blancas). La cosecha de 2024 fue la más corta del siglo XXI y ésta lo será aún más a la espera de los datos definitivos.

Casi dos meses llevan vendimiando las bodegas de Rioja, después que Bodegas y Viñedos Ilurce inaugurase la campaña el pasado 13 de agosto con los primeros racimos de tempranillo blanco. En este sentido, el buen tiempo ha permitido alargar la vendimia y todavía queda alguna bodega que sigue activa, especialmente en la zonas altas de la parte más occidental, entre ellas Bodegas Roda, de Haro: «Calculo que nos quedará por meter alrededor del 20% de la uva», aventura Isidro Palacios, director de Viticultura. «Ahora [por ayer] –continúa– estamos en Briñas y Labastida todavía con los últimos muestreos, pero también nos quedan fincas por Villalba y en la zona de Obarenes».

«La peor noticia de esta vendimia es la pérdida de calidad de vida de los viticultores por los precios y la merma de cosecha» Isidro Palacios Bodegas Roda

Palacios estima que Roda terminará para finales de semana o el lunes 13: «La vendimia, la verdad, es que ha sido muy tranquila porque no hemos tenido que correr y el tiempo de estas últimas semanas ha sido magnífico». En este sentido, Palacios espera «muy buenos vinos para envejecer, con unos parámetros muy consistentes y, de hecho, es lo que nos están diciendo los enólogos». Lo que también confirma el agrónomo es la escasez: «En nuestro caso podemos hablar de un 50% menos que el año pasado que, ya de por sí, trajo una cosecha bastante corta».

Tristeza

El director de Viticultura de Roda confirma que lo que ha hecho la bodega es «aumentar las compras por la reducción en nuestro viñedo y proveedores habituales y también hemos subido el precio –Roda es una de las bodegas que, de por sí, mejor paga por las uvas– porque la rentabilidad se va a ver muy, pero que muy, mermada para muchas familias por la reducción de cosecha».

El veterano agrónomo, en Roda desde su fundación en 1987, no oculta que «la peor noticia de esta vendimia es la pérdida de calidad de vida de los viticultores, y eso es malo para el conjunto de la denominación». «La tristeza que estoy viendo entre los viticultores –continúa– no la había visto nunca hasta ahora».