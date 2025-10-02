Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años

Las inversiones, entre las que destacan los 4,7 millones de Bodegas Cornelio Dinastía, cuentan con ayudas de hasta el 40% de fondos europeos

Alberto Gil Logroño Jueves, 2 de octubre 2025, 07:33

Aunque no con la alegría de mediados de la década pasada, las bodegas continúan realizando inversiones con cargo al programa Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) que, financiado con fondos europeos, ofrece ayudas de hasta el 40% de las inversiones productivas (excluye, por ejemplo, el enoturismo). Son 14 proyectos los que han comprometido –después de algunas renuncias o desestimientos quizás esperando horizontes más claros– 10,7 millones de euros para 2026 y 2027.

El proyecto más importante es el de Bodegas Cornelio Dinastía, liderado por el empresario José María Sánchez (fundador de Kupsa) y que, después de varios años con sus vinos ya reconocidos por el mercado, construirá una bodega prácticamente nueva en Navarrete. En concreto, Cornelio, cuyo incansable promotor supera los 75 años, prevé invertir casi cinco millones de euros (4,7) entre 2026 y 2027. Bodegas La Rioja Alta, SA ha presentado también una importante propuesta de casi 1,3 millones de euros para sus instalaciones de Haro. La Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) protagoniza la tercera inversión en importancia (con 1,05 millones de euros), que ejecutará directamente en 2026, mientras que Bodegas D Mateos (Aldeanueva de Ebro) prevé destinar casi 640.000 euros entre 2026 y 2027.

La subvención, con cargo a los fondos ISV para Cornelio ascenderá entre las dos anualidades a 1,88 millones de euros, mientras que La Rioja Alta, SA percibirá 513.00 euros y CVNE 211.000. Las ayudas para D Mateos alcanzarán los 255.187 euros.

Beronia, la bodega riojana propiedad de González Byass, que en 2022 abrió sus espectaculares nuevas instalaciones en Ollauri, ha presentado también nuevo un proyecto inversor para el año próximo de 641.000 euros, por el que recibirá una ayuda de con cargo al programa de la ISV de 64.000 euros.

Otros proyectos

Bodegas Viña Ijalba (Logroño) invertirá 446.000 euros, con una ayuda de 186.000 euros, en un proyecto para el próximo año, mientras que Proelio, la bodega de vinos tintos de Palacios Vinos de Finca en Nalda, destinará 420.000 euros con una subvención de 168.000 euros. Asimismo, Vinícola Real, la bodega hotel de Albelda de Iregua, ha presentado un proyecto en dos anualidades por 400.000 euros, por el que recibirá una ayuda de 120.000 euros.

Bodegas Campoameno, grupo originario de Andalucía que distribuye también vinos de Rioja, ha presentado un plan de de 285.000 euros (114.000 de subvención), mientras que Unión Vitivinícola (Marqués de Cáceres, en Cenicero) prevé invertir dentro del programa europeo 167.000 euros el año próximo, por los que recibirá una ayuda de 67.000 euros.

Bodegas Gómez Cruzado, en el barrio de la Estación de Haro, que el año pasado presentó un importante plan de 4,5 millones de euros para ampliar sus instalaciones, añadirá otros 151.000 euros en 2026 en un nuevo proyecto, mientras que Hermanos Hernáiz promueve una propuesta de 115.000 euros. Bodegas Corcel (Aldeanueva de Ebro) invertirá otros 102.000 euros el año próximo, mientras que Vinagrerías Riojanas que, lógicamente forma parte del sector vitivinícola, prevé destinar 335.000 euros con una ayuda de 134.000 euros.