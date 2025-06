Torre de Oña: todo por escribir

Alberto Gil Logroño Viernes, 6 de junio 2025, 17:08 | Actualizado 17:36h. Comenta Compartir

Si algo dejó claro Julio Sáenz, director técnico de La Rioja Alta, SA –una de las grandes firmas centenarias que elabora vinos que pasan incluso más de una década antes de salir al mercado– es que el tiempo es muy relativo en el mundo del vino. La propiedad compró en 1995 Torre de Oña, una bodega de concepto château (rodeada de su propio viñedo) situada en Páganos (Laguardia) y con la que Julio ha estado bregando desde que comenzó su carrera profesional: «Al principio nos fue muy bien con un único vino Barón de Oña; luego no tanto y, finamente, hasta 2021 hemos trabajado con Finca San Martín y con Finca Martelo, que ha tenido un éxito extraordinario, pero ahora hemos iniciado un nuevo camino pensando, si cabe, más en el futuro».

Porque Camino es precisamente el nombre del nuevo vino de Torre de Oña, cuya primera añada, 2021, se ha agotado por cupos pero que forma parte de un ambicioso proyecto con la compra de 80 hectáreas de viejos viñedo en Elvillar, Laguardia, Kripán y Navaridas y con la construcción de una bodega propia en Torre de Oña para estas microelaboraciones parcelarias:«Es el proyecto más ambicioso de La Rioja Alta, SA en estos momentos y la verdad es que no hemos hecho más que empezar», admitió Julio Sáenz.

Ampliar Irene Jadraque

Los cambios no quedan ahí puesto que, salvo Finca Martelo –la parcela intramuros que da lugar a ese vino, hincada en vaso y con antigüedad de entre 70 y 100 años–, Torre de Oña está arrancando el viñedo de Finca San Martín para replantar también en vaso y en sistema 'key line', que gestiona y retiene el agua de lluvia de forma natural:«Somos una compañía que mira a largo plazo, nos preocupa el cambio climático, como nos preocupa también qué iba a pasar con esos viejos viñedos de Rioja Alavesa propiedad de viticultores muy mayores sin relevo, de producciones muy bajas y que sólo son rentables si se elaboran vinos capaces de repercutir sus costes en la botella».

La cata

En este contexto, comenzó Julio Sáenz con Finca Martín 2021, el vino 'esencial' por número de botellas de Torre de Oña y de una cosecha que el enólogo considera espectacular, al nivel incluso de las históricas de 1964 y 2001:«Cada generación suelo vinificar una añada extraordinaria, la anterior a la mía fue la del 64, la mía fue la de 2001 y creo que, especialmente en Rioja Alavesa, la de muchos de estos jóvenes actuales que están haciendo grandes vinos será la 2021». Buena fruta, frescura, facilidad de trago, un vino que cumple con creces su cometido, y especialmente esta cosecha como explica el enólogo.

Finca Martelo 2021 se probó en primicia, puesto que no saldrá al mercado hasta final de verano:«Estamos con la 19 –no se hace todos los años– y he querido traerla porque un 90% es elMartelo de siempre, pero un 10% son viñas ya de los viñedos artesanales extramuros de Torre de Oña». Lo que hay en la copa es un vino serio, con potencia –que bien le vendrán esos dos meses más de botella cuando está detrás una bodega como La Rioja Alta– y un fondo de buena madera que siempre ha caracterizado al Martelo que, desde luego, no pierde su esencia.

Los parcelarios

Sin posibilidad de probar Camino, el nuevo vino el Torre de Oña por estar agotado, Julio Sáenz ofreció en rigurosa primicia dos muestras de la última cosecha 2024 de dos parcelitas todavía en crianza en fudres de 500 litros. Espectaculares para el cronista, un primero más directo, con mucho suelo calizo (tiza) y muy fresco, y un segundo más envolvente, con más fruta negra y muy redondo pese a no haber salido aún de la madera. ¿Serán parte del futuro Camino 2024? Ni el propio Julio lo sabe: «Me gusta mucho la segunda muestra, pero ya veremos. Son casi 80 hectáreas y más de 150 parcelas...». De hecho, buena parte de la producción de esos 'viñedos artesanales irá también a complementar elaboraciones otras La Rioja Alta,SA.

Otro vino con que el que también ha crecido Julio Sáenz es Viña Ardanza, en este caso de histórica bodega de Haro: «Somos de las pocas bodegas en el mundo que elaboramos tres grandes reservas, pero nuestro vino mas 'emblemático', por conocido, es quizá Ardanza». En 2007, La Rioja Alta, SA plantó garnachas en el paraje de La Pedriza, en Tudelilla, cuyas uvas van entre un 20 y un 30% al vino, que se completa con tempranillos: «Para mí esta cosecha, la 2019, me encanta, con unas plantaciones de garnacha que están ya en su madurez». Sería curioso hacer una vertical de Ardanza , de cómo Julio Sáenz ha conseguido que este vino evolucione (color, frutas y aromas) de forma progresiva y sea hoy un gran clásico del siglo XXI.

Y, para concluir, Pazo Seoane 2024, la última añada de un albariño dominante, pero también con variedades como treixadura, loureiro o caiño blanco:«Es un vino de pueblo, de O Rosal, donde tenemos al bodega (Lagar de Cervera)», detalló el enólogo. Una nota final de frescura y salinidad característica que no pudo dejar mejor sabor de boca a los aficionados.