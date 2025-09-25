Campo Viejo Blanco: oro en Mundus Vini La bodega de Vinarchy logra además un doble oro para su Garnacha 2023 y su Dominio de Campo Viejo 2020 en The Rioja Master de Drink Business

Campo Viejo, bodega de referencia de la D.O.Ca. Rioja, continúa sumando galardones en los certámenes más prestigiosos del sector. Tras obtener la medalla de oro para Campo Viejo Blanco 2024 en el Concurso Mundus Vini Summer Tasting, donde además ha sido distinguido con el premio especial «Best of Show Rioja in retail markets», la marca ha rubricado su éxito con otras dos medallas de oro en The Rioja Masters 2025, consolidando así su posición como uno de los grandes referentes del panorama vitivinícola internacional.

Campo Viejo Blanco 2024, Medalla de Oro en Mundus Vini Summer Tasting El Concurso Mundus Vini Summer Tasting, es un blanco de Rioja que refleja a la perfección la maestría enológica de la bodega en la elaboración de vinos con personalidad y carácter propio.

Además de este reconocimiento, Campo Viejo Blanco ha sido distinguido con el premio especial «Best of Show Rioja in retail markets», un galardón reservado exclusivamente al mejor vino de su categoría, determinado por la puntuación más alta.

Doble oro en The Rioja Master 2025

Por otro lado, en la decimotercera edición de The Rioja Masters, organizado por la revista británica The Drinks Business, Campo Viejo ha sido nuevamente protagonista al alzarse con dos medallas de oro para Campo Viejo Garnacha Wine Experience Collection 2023 y Dominio de Campo Viejo 2020.

Bajo un estricto sistema de cata a ciegas, un jurado compuesto por Masters of Wine, reconocidos sumilleres y críticos especializados reconoció la capacidad de la bodega para conjugar tradición y vanguardia, premiando únicamente a aquellos vinos que alcanzan la máxima expresión en calidad, equilibrio y complejidad.