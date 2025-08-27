LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bodegas Murua y Aiurri. Asociación de Bodegas por la Calidad

Bodegas Murua y Aiurri (Alma Carraovejas) se unen a la Asociación de Bodegas por la Calidad

La agrupación, que ya cuenta con 12 prestigiosos socios, busca enriquecer el trabajo común en favor de una Rioja diversa, exigente y fiel a sus raíces

La Rioja

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:06

La Asociación de Bodegas por la Calidad (ABC) acaba de sumar dos socios a su organización: Bodegas Murua (del grupo vitivinícola Masaveu Bodegas, situada en Elciego) y Aiurri (perteneciente a Alma Carraovejas y ubicada en Leza). Las dos, con su incorporación, fortalecen la visión y el modelo promovido por ABC para la Denominación: la visión de un Rioja basado en la calidad y en el valor añadido que gana cada vez más respaldo entre las bodegas de referencia.

El objetivo de la citada agrupación consiste en transformar Rioja desde dentro, a través de políticas reales, coherentes y sostenibles. Hace poco, la asociación dio un paso «decisivo» hacia un nuevo modelo de desarrollo vitivinícola con la incorporación del 'criterio valor' en el sistema de representatividad de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR). Se trata de una medida impulsada por la Asociación ABC que supone un reconocimiento al papel de quienes apuestan por la calidad, la creación de valor y la sostenibilidad económica de toda la cadena.

La ABC, que sigue trabajando para que la consideración del valor en términos de prestigio, singularidad y calidad de los proyectos que la integran, aumente su representatividad efectiva dentro de la DOCa, ya está formada por 12 prestigiosas bodegas, lo que permite afianzar su carácter de asociación «abierta, diversa y con vocación de mejora colectiva». En total, la conforman Bodegas Martínez Lacuesta, La Rioja Alta, S.A., Bodegas Muga, Gómez Cruzado, Castillo de Cuzcurrita, Torre de Oña, Valenciso, Bodegas Valdemar, Bodegas Miguel Merino, Bodegas Macán (Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia), Bodegas Murua (grupo vitivinícola Masaveu Bodegas) y Aiurri (Alma Carraovejas).

Sobre las nuevas incorporaciones

Bodegas Murua, que forma parte de las bodegas de la familia Masaveu desde 1974 y se erige la primera de este gran grupo vitivinícola, es un ejemplo de equilibrio entre tradición e innovación. Posee viñedos de bajo rendimiento, algunos de más de 60 años, y una filosofía centrada en la calidad máxima. Elabora sus elegantes tintos marcados por largas y cuidadas crianzas en barrica y botella con uvas procedentes exclusivamente de viñedos propios, reflejando la esencia del terruño de la zona. La bodega está diseñada para recibir y seleccionar manualmente cada racimo, manteniendo viva la artesanía del proceso.

Aiurri significa carácter, fuerza e identidad en euskera. Es el proyecto en Rioja de Alma Carraovejas y trabaja pequeñas parcelas de viñedo viejo con diferentes altitudes, orientaciones y estructura de suelos, poniendo en valor y recuperando el viñedo centenario de Leza, con el objetivo de convertirla en una localidad de referencia en la DOCa. Gracias a su riqueza varietal, consiguen vinos de carácter que atrapan la esencia del terroir. Un compromiso con el paisaje, la cultura vitícola, el patrimonio y su gente.

